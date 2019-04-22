2019-04-22T11:38:51+03:00
Политика

Депутаты о гибели Алексея Канева: "Обычно он рыбачил с компанией, а в этот раз поехал на реку один"

Коллеги предполагают, что народный избранник Сыктывкара не оценил опасность весенней рыбалки на льду
Алиса КОЗЛОВА
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Алексей Канев заслужил уважение коллег за принципиальность и умение отстаивать собственную точку зрения.Алексей Канев заслужил уважение коллег за принципиальность и умение отстаивать собственную точку зрения.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Трагическая гибель депутата совета Сыктывкара Алексея Канева потрясла его коллег. Несколько дней назад он ушел на рыбалку, а 21 апреля его тело достали из полыньи в окрестностях села Часово Сыктывдинского района. В депутатском корпусе Алексей Канев представлял Коми региональное отделение партии "Справедливая Россия". Его уважали и ценили за принципиальность, требовательность и умение отстаивать собственную точку зрения.

Депутат Госсовета Коми, руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Татьяна Саладина в беседе с корреспондентом "КП-Коми" отметила, что глубоко уважала Алексея Канева.

- По многим вопросам он имел свое личное мнение. Но я не могу назвать его бескомпромиссным лидером, нет, он всегда достаточно трезво и разумно оценивал ситуацию. При необходимости Алексей шел на уступки и в дискуссиях стремился найти решение, которое пошло бы во благо республики, - рассказала "КП в Коми" парламентарий.

Об увлечении господина Канева рыбалкой знали многие его коллеги. Татьяне Саладиной, в частности, было известно, что он предпочитал рыбачить именно на Вычегде в селе Часово.

- Алексей очень любил рыбалку, это было его увлечением. Но, насколько мне известно, обычно он рыбачил с компанией. Трудно понять, почему сейчас Алексей оказался на речке один, - призналась Татьяна Саладина.

О хобби погибшего депутата было известно Илье Богданову, представляющему в совете Сыктывкара партию КПРФ.

- Под Новый год Алексей рассказал мне, что купил экипировку для зимней рыбалки. Он отметил, что это увлекательное занятие. Я связываю эту трагедию с тем, что Алексей не смог здраво оценить опасность весенней рыбалки: в солнечную погоду лед быстро тает, и рыбак, находясь у лунки, рискует провалиться под лед. И еще мне непонятно, почему Алексей поехал на рыбалку один, - задается вопросом Илья Богданов.

Напомним, народный избранник погиб во время рыбалки. 21 апреля сотрудники СПАС-службы подняли его тело из воды в 30 метрах от берега. Сейчас Следственный комитет Коми инициировал проверку по этому трагическому инциденту. Сегодня в аппарате совета Сыктывкара будет решаться вопрос о материальной помощи семье погибшего Алексея Канева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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