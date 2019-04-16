Жители инфернального дома в Сыктывкаре попросили прокуратуру проверить мэрию

Жители инфернального дома №69 по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре серьезно взялись за отстаивание своих прав. Горожане не согласны с результатами экспертизы специалистов из Магнитогорска, которые постановили, что дом отремонтировать можно. Они написали жалобы во все инстанции.

- Написали жалобы в прокуратуру, в службу по надзору, в СЭС, в администрацию города за разъяснениями. Ответа пока нет. Администрация города в срочном порядке начинает делать ремонт, нашли фирму (почему-то без аукциона). Мастер, который будет делать ремонт, откровенно унижает людей в переписке ВК. Люди в отчаянии, ни во что не верят, понимают, что дом нет смысла ремонтировать, а огромные счета лягут на собственников, - рассказала одна из собственников Ольга Д.

Пока на текущий ремонт здания, где недавно обвалилась стена во втором подъезде, выделили 2 млн рублей на ремонт. Жильцы не согласны с «временным латанием дыр». Почти все отказались от переезда в комнаты маневренного фонда. Люди намерены стоически терпеть неудобства долгого двухмесячного ремонта с шумом и опасностью обрушения.

Но позиция администрации в этом вопросе остается непоколебимой. В письменном ответе за запрос «Комсомольской правде в Коми» не сообщили ничего нового. В марте прошлого года специализированная организация провела инструментальное обследование дома. По итогам, было получено заключение: здание подлежит капитальному ремонту, который и проведут в ближайшие годы, сообщили в пресс-службе администрации столицы.

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