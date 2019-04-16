Школьники из Коми провели «Каникулы с ЛУКОЙЛом» в Москве

Юные участники благотворительного проекта «Каникулы с ЛУКОЙЛом» провели в столице четыре незабываемых дня, в течение которых посетили московские театры, музеи и парки. А еще приняли участие в мастер-классе по актерскому мастерству. Поездку приурочили к Году театра в России.

Путешествие стало наградой проявившим себя в учебе, спорте и общественной деятельности школьникам. Программа «Москва Театральная» для трех десятков ребят из Усинского, Печорского, Сосногорского, Ухтинского, Ижемского и Усть-Цилемского районов была организована так, чтобы за несколько дней пребывания в столице школьники могли увидеть и узнать как можно больше.

– Больше всего меня впечатлил Большой театр, – признался старшеклассник из села Усть-Уса Усинского района Данил Святохо. – Там царит особая атмосфера, огромное пространство, бархат и позолота… Нам посчастливилось увидеть саму приму-балерину Большого Светлану Захарову! Здорово, что организаторы поездки сделали акцент именно на театральных достопримечательностях Москвы!

Понравились школьникам и многочисленные экспозиции Третьяковской галереи, где они «вживую» увидели знаменитые картины великих русских художников, в том числе Васнецова, Айвазовского, Репина, Крамского. Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой впечатлил прошедшим в его стенах моноспектаклем Александра Петрова.

В программе культурного путешествия школьников были и прогулки по парку-усадьбе Царицыно. И знакомство с культурно-образовательным центром «Этномир»: оно заняло целый день и включило в себя ряд экскурсий. Ребята узнали многое о куклах народов мира, венецианской карнавальной маске, а под занавес – побывали в кукольном театре. Впечатлений о Москве театральной и музейной теперь хватит надолго. Школьники уверены: их рассказы обязательно вдохновят ровесников на хорошую учебу, а значит, и участие в благотворительном проекте нефтяников в следующем году.