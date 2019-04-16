2019-04-16T17:20:52+03:00
Общество

Школьники из Коми провели «Каникулы с ЛУКОЙЛом» в Москве

Три десятка ребят из разных районов республики посетили столичные театры, музеи и парки
Поделиться:
Путешествие в Москву стало наградой для школьников, которые проявили себя в учебе, спорте и общественной деятельности.Путешествие в Москву стало наградой для школьников, которые проявили себя в учебе, спорте и общественной деятельности.
Изменить размер текста:

Юные участники благотворительного проекта «Каникулы с ЛУКОЙЛом» провели в столице четыре незабываемых дня, в течение которых посетили московские театры, музеи и парки. А еще приняли участие в мастер-классе по актерскому мастерству. Поездку приурочили к Году театра в России.

Путешествие стало наградой проявившим себя в учебе, спорте и общественной деятельности школьникам. Программа «Москва Театральная» для трех десятков ребят из Усинского, Печорского, Сосногорского, Ухтинского, Ижемского и Усть-Цилемского районов была организована так, чтобы за несколько дней пребывания в столице школьники могли увидеть и узнать как можно больше.

– Больше всего меня впечатлил Большой театр, – признался старшеклассник из села Усть-Уса Усинского района Данил Святохо. – Там царит особая атмосфера, огромное пространство, бархат и позолота… Нам посчастливилось увидеть саму приму-балерину Большого Светлану Захарову! Здорово, что организаторы поездки сделали акцент именно на театральных достопримечательностях Москвы!

Понравились школьникам и многочисленные экспозиции Третьяковской галереи, где они «вживую» увидели знаменитые картины великих русских художников, в том числе Васнецова, Айвазовского, Репина, Крамского. Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой впечатлил прошедшим в его стенах моноспектаклем Александра Петрова.

В программе культурного путешествия школьников были и прогулки по парку-усадьбе Царицыно. И знакомство с культурно-образовательным центром «Этномир»: оно заняло целый день и включило в себя ряд экскурсий. Ребята узнали многое о куклах народов мира, венецианской карнавальной маске, а под занавес – побывали в кукольном театре. Впечатлений о Москве театральной и музейной теперь хватит надолго. Школьники уверены: их рассказы обязательно вдохновят ровесников на хорошую учебу, а значит, и участие в благотворительном проекте нефтяников в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт рассказал, почему отношение к Сталину в России может улучшаться и дальше
Основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский высказал «КП» свои предположения относительно того, почему в России растет число тех, кто положительно относится к вождю народов
Новости 24
В сыктывкарском доме, где рухнула стена, идут ремонтные работы
В исторической части Сыктывкара могут появиться велодорожки
На борьбу с борщевиком в Сыктывкаре потратят два миллиона рублей
"Сыктывкарса тулыс" удивит зрителя цирковыми номерами
Мэрия Сыктывкара определяется с финансированием набережной
Ушел из жизни Владимир Липатников, руководивший городом в переломное время
Средняя зарплата в Коми перевалила за 48 тысяч рублей
Жители Коми в онлайн-режиме выберут логотип юбилея республики
Жители Коми стали чаще менять имена и фамилии
Сыктывкарцам покажут важность раздельного сбора мусора
На кладбище в пригороде Сыктывкара пересчитают захоронения
Под Усинском легковушка влетела под колеса бензовоза - погибли два человека
На неделе температура в Коми упадет до -27 градусов
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Жительница Корткероса отдала почти 400 тысяч рублей за несуществующие тюльпаны
В Сыктывкаре на козырьке подъезда нашли труп человека
Лыжница из Коми заняла четвертое место на чемпионате России
На пожаре в Усть-Цилемском районе пострадал мужчина
На "Сыктывкарса тулыс" выступит ведущий пианист России
Зимник Нарьян-Мар – Усинск закроют
В Коми банкомат спас пенсионерку от кражи 400 тысяч
Сенаторы от Коми за год заработали по 5 миллионов
В Сыктывкаре парень упал с седьмого этажа
В Воркуте пожарные сняли кота с девятого этажа
В Сыктывкаре проснулась медведица Кира
В больнице Сыктывкара три часа искали бомбу
В Коми - новый руководитель службы судебных приставов
В Усть-Цилемском районе Николай Канев избран руководителем администрации
Полиция Сосногорска разыскивала похитителя 11 тортиков