2019-04-23T13:34:17+03:00
Общество

Стал известен маршрут "Бессмертного полка" в Сыктывкаре

Традиционное шествие пройдет 9 мая по центральным улицам города
Алиса КОЗЛОВА
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Шествие обычно объединяет свыше 10 тысяч человекШествие обычно объединяет свыше 10 тысяч человекФото: Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарская мэрия обнародовала информацию о шествии "Бессмертный полк".

Традиционное шествие колонны «Бессмертного полка» начнется 9 мая с построения на улице Коммунистической, возле Государственного театра оперы и балета Республики Коми.

План движения колонны участников акции «Бессмертный полк»:

- 10:40 - 11:10 - сбор и формирование колонн участников акции — улица Коммунистическая, Государственный театр оперы и балета Республики Коми;

- 11:10 - начало движения колонны «Бессмертный полк» к Стефановской площади;

- 11:25 - построение участников акции на улице Коммунистической, возле Коми республиканской академии государственной службы и управления;

- 11:29 - 11:55 - движение колонны по Стефановской площади;

- 11:55 - 12:10 - движение участников «Бессмертного полка» по улице Ленина к площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора.

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Колонна пройдет по центральным улицам Сыктывкара Фото: Алиса КОЗЛОВА

Колонна пройдет по центральным улицам СыктывкараФото: Алиса КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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