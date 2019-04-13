Стал известен маршрут "Бессмертного полка" в Сыктывкаре
Сыктывкарская мэрия обнародовала информацию о шествии "Бессмертный полк".
Традиционное шествие колонны «Бессмертного полка» начнется 9 мая с построения на улице Коммунистической, возле Государственного театра оперы и балета Республики Коми.
План движения колонны участников акции «Бессмертный полк»:
- 10:40 - 11:10 - сбор и формирование колонн участников акции — улица Коммунистическая, Государственный театр оперы и балета Республики Коми;
- 11:10 - начало движения колонны «Бессмертный полк» к Стефановской площади;
- 11:25 - построение участников акции на улице Коммунистической, возле Коми республиканской академии государственной службы и управления;
- 11:29 - 11:55 - движение колонны по Стефановской площади;
- 11:55 - 12:10 - движение участников «Бессмертного полка» по улице Ленина к площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участница "Бессмертного полка" в Сыктывкаре: "Фронтовики воскресли на несколько часов"
Сыктывкарский "Бессмертный полк" впечатлил горожан массовостью и мастштабностью. Шествие объединило свыше 10 тысяч жителей столицы. (подробнее)
"Ушедшие с нами": как в Сыктывкаре прошел 12-тысячный "Бессмертный полк"
- Это мой дед, он пропал без вести в первые дни войны. Не знаю, как молодежь, но участвуя в этом мероприятии я чувствую, как «пепел класса стучит в моем сердце». О войне нельзя забывать, - участники шествия рассказали о семейные истории о героях Великой Отечественной войны. (подробнее)
Колонна пройдет по центральным улицам СыктывкараФото: Алиса КОЗЛОВА
ИСТОЧНИК KP.RU