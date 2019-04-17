«Комсомолка» приглашает жителей Коми в проект «Возвращение»

9 Мая – особенная дата для каждого жителя нашей страны. В этот день мы вспоминаем тех, кто доблестно сражался на фронтах Великой Отечественной войны и завоевал такую тяжелую для нас победу. Но подвиг народа не должен забываться с течением времени.

В преддверии 74-ой годовщины ВОВ редакция «Комсомольской правды в Коми» предлагает своим читателям рассказать истории своих героических предков, которые были на войне. Объем написанного - не имеет значения. Это может быть целый рассказ или несколько строчек. Хорошо, если ваш рассказ о родственнике будет сопровождаться фотографиями.

Проект "Возвращение" будет проходить с 17 апреля по 8 мая. Рассказы можете присылать на наш почтовый ящик kp@kpkomi.ru и в сообщения группы в «ВКонтакте».

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