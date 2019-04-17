Фигурант по «делу Гайзера» Павел Марущак: «Я не знал, что деньги Ромаданова — преступные»

В Замоскворецком суде Москвы продолжаются прения «делу Гайзера». Павел Марущак, который «рулил» всеми СМИ в Коми в своем выступлении подчеркнул, что не был членом ОПГ, сообщает БНК.

Сжав долгое выступление Павла Марущака в несколько предложений, можно резюмировать — бывший властитель СМИ региона не считает себя членом «группировки Гайзера». Он выполнял лишь свои служебные функции.

Он подчеркнул, что подчинялся Чернову, Гайзеру, Родову, что прописано в его должностной инструкции. Ни о какой иерархии Марущак не ведал: все было в рамках служебной, структурированности, говорил фигурант.

Отдельно фигурант дела Гайзера выплат из неформальной кассы - казны преступного сообщества. По гипотезе следствия, касса полнилась средствами в подконтрольной Константину Ромоданову компании - ООО «КУПРО». В частности, при обысках нашли финансовые документы, где, в том числе, фигурировало имя Марущака.

- Фамилий в этих документах огромное количество, порядка 130 человек. И чем такое участие отличается от моего участия, я не понимаю. Эти расходы никак не разграничены, - отметил выступающий. Отметим, что в финансовых отсчетах значились имена экс-главред газеты «Красное знамя Севера» Дарьи Шучалиной, экс-главы минархстроя Коми Ивана Поздеева, экс-замглавы Коми Александра Бурова и так далее.

Фигурант отметил, что следствие должно учитывать, как расходовались средства, получаемые от Ромаданова. Схему расходов на общественно-политические мероприятия составлял Родов, Ромаданов ее утверждал, используя дивиденды подконтрольных его холдингу компаний. Родов получал деньги через водителя и передавал Марущаку.

Марущак подчеркнул, что на собственное вознаграждение он денег не получал, премии мне не выплачивались, о чем свидетельствуют показания Ромаданова, Соколова, Ростовой.

- И откуда я в таком случае должен был догадаться, что средства на вполне легальную общественно-политическую деятельность, передаваемые мне, причем передаваемые непосредственно руководителем, - что эти средства преступные? С чего я это должен был это взять вдруг? Кроме того, надо учесть и показания Родова о том, что Чернов неоднократно поручал в избирательные кампании передавать данные о расходовании денег сотрудникам МВД, чтобы проверялось, не воруются ли какие-то деньги. Такие поручения давались на заседаниях избирательного штаба в присутствии 20-30 человек. То есть, если они (20-30 человек) - ответственные работники - знают, что эти расходы проверяются и говорят потом, что все проверено, претензий не возникло. Почему я должен был встать и воскликнуть: «Как же вы там допустили!» и пресечь преступную деятельность? Никаких сомнений в правомерности денег, в расходовании этих средств не возникало. Мы получали только поощрения со стороны федерального руководства, полпредства и так далее, все нормально было, - указал Павел Марущак.

Напомним, что «дело Гайзера» перешло в фазу судебных премий. Недавно в суде выступал экс-руководитель Коми, который публично покаялся перед жителями Коми. Его признание вызвало неоднозначную реакцию.

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