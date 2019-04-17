Крупнейшее издательство страны выпустило сборник добрых историй, который составил сыктывкарец

Сборник «Бочонок Мёда для Сердца. Истории, от которых хочется жить, любить и верить», который составил сыктывкарец Сергей Ястребов, опубликовало крупнейшее российское издательство «АСТ». О чем книга, автор рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

Идея выпустить книжку родилась у Сергея Ястребова около десяти лет назад, когда ему в руки попала самая успешная в мире серия вдохновляющих реальных историй - «Куриный бульон для души». Он задумал, что неплохо бы выпустить серию коротких эссе, которые не будут уступать американскому прототипу.

С 2014 по 2017 год автор собирал истории по соцсетям: связывался с авторами, договаривался о возможности размещения в сборнике. Не все люди шли на контакт, некоторые отказывались от идеи. «Я не мог понять, почему, ведь идея проекта очень добрая и позитивная, как в ней можно не участвовать», - рассказывает Сергей. В общем, истории никак не набирались, тогда мужчина объявил конкурс с призами на одном из ресурсов. Люди стали присылать свои истории, которые впоследствии и вошли в книгу вместе с рассказами автора.

- Когда рукопись была готова к лету 2017 года, я отправил и распечатанный, и электронный варианты во все крупные издательства России. Прошло несколько месяцев, ответа не поступило, поэтому я пошел по второму кругу. Наконец со мной связались из издательства АСТ, сборник им понравился и они решили рискнуть его издать, - рассказал Сергей Ястребов.

В конце 2018 года книгу опубликовали — ее можно заказать в крупных книжных он-лайн магазинах или даже купить в некоторых сыктывкарских книжных магазинах. В планах автора выпустить следующие сборники из серии «Бочонок Мёда для Сердца» для узких целевых аудиторий — для женщин, для родителей. Кстати, издательство АСТ может взяться за выпуск следующей книги только в случае коммерческого успеха первой. Пока же о продажах судить рано.

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