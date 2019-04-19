2019-04-19T13:10:07+03:00
Общество

В Сеть проникло скандальное видео, как рыбинспекторы ловят рыбу

Ролик дает повод для проверки, но каких-либо исчерпывающих доказательств по статье 256 УК РФ нет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сеть проникло видео, как рыбинспекторы ловят рыбу на территории государственного заказника в Удорском районе. Авторы скандального ролика утверждают: защитники природы занимаются диаметрально противоположным делом — уничтожением водных ресурсов.

В Интернете распространяют видео от анонимного пользователя, которое ставит под сомнение, что инспекторы по охране окружающей среды соблюдают законы. Как пишет авторы ролика, в трехминутном ролике — видео и фото с рейда представителей рыбохраны Минприроды Коми по верховьям реки Мезень на территории государственного заказника 1 сентября 2017 года. Утверждается, что главным трофеем рейда стала благородная рыба — семга — и изъятые орудия лова у рыбаков-нарушителей.

Мы не знаем, добывали ли они рыбу в месте, где улов разрешен, или нет. Однако возникает вопрос, насколько должностные лица поступают правильно.

- По информации исполняющего обязанности прокурора Удорского района произошедшее зафиксировали сотрудники ОМВД: они начали процессуальную проверку. Прокуратура в ближайшие дни решит вопрос, есть ли целесообразность вмешательства в расследование ситуации прокурора или нет. Само видео дает повод для проверки, но каких-либо исчерпывающих доказательств по статье 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) мы не видим, - прокомментировал сыктывкарский природоохранный прокурор Юрий Гудков.

Прокурор добавил, что данные видео не позволяют безапелляционно заявить, что оно было снято именно в заказнике. Неизвестна и судьба рыбы: возможно инспекторы ее выпустили, а возможно и нет. Также не представляется возможным доподлинно установить, что в кадр попала именно рыба благородной породы - семга.

Мы попросили оценить действия сотрудников комитета по охране окружающей среды МВД по Коми и Минприроды. К моменту публикации статьи ответы на отправленные запросы мы не получили. Одиозное видео вы можете посмотреть вот здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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