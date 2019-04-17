Сыктывкарские школьники узнали, почему нельзя сидеть на чудо-диетах

В 21 веке жители городов постоянно куда-то торопятся. Из-за этого у них нет времени сбалансированно и правильно питаться. Фастфуд, газировка, выпечка – все на ходу. От этого – частые проблемы со здоровьем и плохое самочувствие. Но как же сделать так, чтобы несмотря ни на что оставаться здоровым и красивым?

Об этом узнали ученики сыктывкарской школы №16. В рамках проекта «Здоровая еда», инициатором которого является Совет отцов Коми, 10-классники узнали о правильном рационе и режиме питания. Спикерами на встрече стали чемпион мира по тхэквондо Анатолий Чиканчи и тренер по кроссфиту Вячеслав Лопырев.

Спикерами на встрече: чемпион мира по тхэквондо Анатолий Чиканчи и тренер по кроссфиту Вячеслав ЛопыревФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Слушателями выступили учащиеся профильного класса, которые углубленно изучают биологи, химию и планируют в будущем связать свою жизнь с медициной.

Урок открыл Анатолий Чиканчи. Именитый спортсмен сравнил организм человека со скаковой лошадью, за которой нужно правильно ухаживать и беречь.

- Я не ослышался? Это медицинский класс? Если вы хотите связать свою жизнь с медициной, то уже знаете, что можно делать, а что нет. Сейчас мы все знаем, что у нас тяжелая экологическая ситуация на рынке. Мы едим всякую гадость, какую нам предлагает производитель. Поэтому вы, как будущие медики, должны понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Представьте себе, что вы миллионер и купили дорогу, беговую лошадь. Вам необходимо заработать на этой лошадке. Значит – она должна участвовать в скачках. Как вы будете ее кормить? Мне кажется, кто-то может повести ее на дискотеку, напоить алкоголем, дать гамбургер. Лошадка – это ваш организм. Наша жизнь – это большое соревнование и если вы хотите хорошо выступать, то нужно думать о своем организме, - предостерег школьников эксперт.

Мастер боевых искусств дал ребятам простой, но дельный совет - пить стакан воды утром и вечером.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Также мастер боевых искусств дал ребятам простой, но дельный совет - пить стакан воды утром и вечером.

Тренер по кроссфиту Вячеслав Лопырев объяснил ребятам особенного своего вида спорта.

- Если смотреть на кроссфит, как на спорт, то его первоначальная задача – изучить спектр движений: уметь быстро бегать, заниматься со штангой, подтягиваться и многое другое. Нужно хорошо владеть своим телом, - пояснил эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/703755" frameborder="0"></iframe> Тренер по кроссфиту Вячеслав Лопырев.Ольга СОЛОВЕЙ

Половина класса считает, сколько калорий они ежедневно потребляют.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Спортсмен поинтересовался у ребят, а считает ли кто-то из присутствующих, сколько калорий потребляет в день. Половина класса уверенно подняла руки.

- Отлично. А знаете ли вы что такое калория? Это показатель энергетического запаса пищи. А вы в курсе для чего нужны белки? Это строительный материал для организма. А какова суточная норма белка? - засыпал школьников вопросами Вячеслав. – А что такое жиры? Одна из их главных функций жиров – формирование гормонального фона. Так что не нужно вообще убирать их из рациона. Это неправильно. Вы наверняка сталкивались с чудо-диетами, где советуют утром съесть яблочко, днем - огурчик, а вечером выпить стакан кефира. Все это пробуют, а в итоге у таких людей выпадают волосы, шелушится кожа и меняется гормональный фон.

Тренер по кроссфиту Вячеслав Лопырев объяснил ребятам особенного этого вида спорта.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кроссфитер Вячеслав Лопырев привел ребятам пример, как можно легко рассчитать свою суточную норму потребляемых калорий. Сделал он это на примере веса учительницы биологии. Также спортсмен призвал будущих медиков не проводить манипуляции с белками и жирами. Если, например, человек уберет из рациона белки, то у него будут разрушаться мышцы.

Также атлет предостерег школьников, что 1 калория сжигается примерно одним приседанием. Так что если вы съедите одну конфетку, в которой 100 калорий – вам придется попотеть.

- Правильное питание – ежедневная работа над собой. Расслабляться нельзя. Например, если у вас вечером нет тренировки, то лучше исключить из рациона гарнир после 16:00. Ведь вы вечером уже не сможете потратить полученную энергию. Как результат – лишний вес, - констатировал неутешительный факт Вячеслав Лопырев.

В проект «Здоровая еда» входит три урока для одного класса. 10-классники уже узнали, как правильно выбрать продукты в магазине и рационально питаться. Впереди их ждет встреча с психологом.

Как отметил председатель Совета Отцов Коми Алексей Сандригайло, такой формат живого общения помогает детям лучше усвоить информацию и увидеть примеры из жизни.

- Как показывает практика, одно дело, когда тебе эту информацию рассказывают с экрана мобильного телефона, а другое – когда это живой человек, - подчеркнул Александр. - Своим проектом мы ставим задачу – показать школьникам живой пример.

Как отметил председатель Совета Отцов Коми Алексей Сандригайло, такой формат живого общения помогает детям лучше усвоить информацию и увидеть примеры из жизни.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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