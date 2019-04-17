Реконструкторы Коми отправятся в экспедицию на средневековой ладье: что говорят эксперты?

Реконструкторы Коми воплотят в жизнь уникальную страницу истории - пройдут по пути геологоразведочной экспедиции XV века на средневековой ладье. Идея путешествия витала десятилетиями, но победа в президентском гранте на 2,5 млн рублей сдвинула дело с мертвой точки.

Скоро в Сыктывкар привезут ладью, которую достаивают в Петрозаводске. Возможно, прогуливаясь в районе Кировского парка в мае, сыктывкарцы увидят средневековую лодку, рассекающую гладь Сысолы. Так и горожане ненароком погрузятся в проект живой истории «Водно-волоковый путь». Мы спросили экспертов, в чем уникальность инициативы историко-реконструкционного клуба «Кречет».

Фото из архива клуба «Кречет»

Научный потенциал: «Это не простой туризм. Это именно историческая, научно достоверная реконструкция: участники экспедиции стараются максимально близко вжиться в образ наших предков за счет использования старинных технологий, одежды, питания. Они пытаются понять, как в эпоху русского централизованного государства жили люди, - отметил доцент кафедры истории России и зарубежных стран СГУ имени Питирима Сорокина Фёдор Иванов.

Фото из архива клуба «Кречет»

Восстановление памятников истории: «В истории Коми края важнейшую роль играли реки, потому что по ним шли основные транспортные пути. Но между реками всегда были водоразделы, которые преодолевались первопроходцами с помощью волоков — то есть лодки перетаскивались по коротким путям с одной реки на другую. Волоки — памятники истории и культуры. На сегодня в Коми карты основных волоков нет: все они заброшены. Необходимо восстановить карту, сделать волоки памятники истории. Возможно - с установкой памятных знаков. В общем, экспедиция по водно-волоковым путям — это замечательная инициатива исторического клуба», - поделился знаменитый писатель, журналист, тренер по альпинизму Сергей Журавлев.

Фото из архива клуба «Кречет»

Трансформация сознания: «В настоящее время молодежь имеет отдаленное представление об исторических событиях, поэтому погружение в историю — это очень важно. Одно дело, когда рассказываем и пишем, другое — когда видим и можем потрогать. Экспедиция по водно-волоковому путь — трансформация сознания. Участники экспедиции начнут совершенно по-другому относиться к истории. Подобный проект - важный элемент воспитательной работы, важный элемент взросления личности», - отметил член Общественной палаты Коми Виктор Тельнов.

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