2019-04-18T13:05:12+03:00
Общество

В проекте "Возвращение" появилась первая история

18-летняя Серафима Чемезова служила на фронте радисткой
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Серафима Васильевна Чемезова ушла на фронт в 18 летСерафима Васильевна Чемезова ушла на фронт в 18 лет
Изменить размер текста:

В проекте «Комсомольской правды в Коми» «Возвращение» появилась первая история. В преддверии 9 Мая редактор "КП-Коми" Наталья Бешкарева рассказывает о старшей сестре своей бабушки по имени Сима.

"Серафима Васильевна Чемезова в 18-летнем возрасте вместе со своим отцом (моим прадедом) ушла на фронт. Всю войну прослужила "на ключе" - радисткой. Дошла до Польши в звании лейтенанта.

Там же на войне вышла замуж за радиомеханика Алексея Графкина, коренного москвича. С ним же после войны работала в Институте атомной энергии имени Курчатова. Как рассказывает мой папа, баба Сима участвовала в создании атомного оружия, работать приходилось едва ли не в палатках. В Курчатовском институте вся ее семья схватила радиацию, к несчастью, больше всего этот отразилось на здоровье ее взрослого сына Александра.

Сима дошла до Польши в звании лейтенанта.

Сима дошла до Польши в звании лейтенанта.

Разумеется, во время поездок все останавливались гостевать в столице у бабы Симы. В преклонном возрасте она любила поймать на транзисторном радиоприемнике "Спидола" какие-нибудь волны и послушать морзянку. Для нее этот ритмичный стук "ти-ти-та-ти-ти" вызывал свои ассоциации, связанные с военной молодостью. А мой отец, отслуживший в армии также радистом, когда пытался с бабой Симой посостязаться в этом расшифровывании «точек-тире», ей неизменно проигрывал..."

Проект "Возвращение" будет проходить с 17 апреля по 8 мая. Рассказы и фотографии вы можете присылать на наш почтовый ящик kp@kpkomi.ru и в сообщения группы в «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы платим за воздух»: Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями
Жители Невского, Красносельского и Выборгского районов Санкт-Петербурга обратились за помощью к губернатору, потому что четвертый месяц оплачивают несуществующие коммунальные услуги
Дни исторического и культурного наследия Москвы в 2019 году: Зачем в Малом театре подвинули стены, кто живет в 210 номере отеля «Националь» и почему картины Эдварда Мунка оказались в посольстве Норвегии
На экскурсиях по старинным зданиям можно узнать о прошлом и настоящем столицы
Новости 24
В Коми сельские старосты будут следить за порядком в мусорных контейнерах
Жертва ДТП под Усинском находится в крайне тяжелом состоянии
Балет "Дон Кихот" в Сыктывкаре усилят артисты Мариинского и Михайловского театров
От 22 млн до 100 тысяч рублей: сколько заработали сыктывкарские депутаты в 2018 году
Самая вежливая проводница в России, которая работает на маршруте Москва-Воркута, получила премию
В Коми выводят из программы капремонта малоквартирные дома
В Сыктывкаре Национальная библиотека приглашает на увлекательную ночевку
После майских праздников в Сыктывкаре стартует реконструкция улицы Коммунистической
В сыктывкарском доме, где рухнула стена, идут ремонтные работы
В исторической части Сыктывкара могут появиться велодорожки
На борьбу с борщевиком в Сыктывкаре потратят два миллиона рублей
"Сыктывкарса тулыс" удивит зрителя цирковыми номерами
Мэрия Сыктывкара определяется с финансированием набережной
Ушел из жизни Владимир Липатников, руководивший городом в переломное время
Средняя зарплата в Коми перевалила за 48 тысяч рублей
Жители Коми в онлайн-режиме выберут логотип юбилея республики
Жители Коми стали чаще менять имена и фамилии