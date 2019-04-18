В проекте "Возвращение" появилась первая история

В проекте «Комсомольской правды в Коми» «Возвращение» появилась первая история. В преддверии 9 Мая редактор "КП-Коми" Наталья Бешкарева рассказывает о старшей сестре своей бабушки по имени Сима.

"Серафима Васильевна Чемезова в 18-летнем возрасте вместе со своим отцом (моим прадедом) ушла на фронт. Всю войну прослужила "на ключе" - радисткой. Дошла до Польши в звании лейтенанта.

Там же на войне вышла замуж за радиомеханика Алексея Графкина, коренного москвича. С ним же после войны работала в Институте атомной энергии имени Курчатова. Как рассказывает мой папа, баба Сима участвовала в создании атомного оружия, работать приходилось едва ли не в палатках. В Курчатовском институте вся ее семья схватила радиацию, к несчастью, больше всего этот отразилось на здоровье ее взрослого сына Александра.

Сима дошла до Польши в звании лейтенанта.

Разумеется, во время поездок все останавливались гостевать в столице у бабы Симы. В преклонном возрасте она любила поймать на транзисторном радиоприемнике "Спидола" какие-нибудь волны и послушать морзянку. Для нее этот ритмичный стук "ти-ти-та-ти-ти" вызывал свои ассоциации, связанные с военной молодостью. А мой отец, отслуживший в армии также радистом, когда пытался с бабой Симой посостязаться в этом расшифровывании «точек-тире», ей неизменно проигрывал..."

Проект "Возвращение" будет проходить с 17 апреля по 8 мая. Рассказы и фотографии вы можете присылать на наш почтовый ящик kp@kpkomi.ru и в сообщения группы в «ВКонтакте».