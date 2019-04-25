Вячеслав Гайзер на суде: «Мне стыдно, что в Коми был такой глава, как Торлопов!»

Близятся к завершению прения по «делу Гайзера». В Замоскворецком районном суде города Москвы выступил ключевой фигурант резонансного уголовного расследования. Вячеслав Гайзер заявил, что не признает себя виновным и попросил суд критически отнестись к показаниям нескольких свидетелей, в том числе к выступлению его предшественника на посту руководителя региона Владимиру Торлопову. Об этом сообщает "БНКоми".

Напомним, экс-глава Коми Гайзер обвиняется по семи эпизодам криминальной деятельности — ни по одному инкриминируемых преступлений подозреваемый не считает себя виновным. Бывшему руководителю республики вменяется в вину руководство организованным преступным сообществом, хищение путем мошенничества 100% акций птицефабрики «Зеленецкая», Следствие полагает, что в результате мошеннических действий Гайзера государственный Фонд поддержки инвестиционных проектов Коми приобрел по цене, завышенной на 64 млн рублей, одно частное предприятие. В числе обвинений — получение звятки в сумме 36 млн рублей за назначение на поста директора «СЛВЗ» Александра Сердитова, а также получение взятки в виде права на 50% гостиницы «Авалон».

- Хочу напомнить, что первое обвинение, которое было мне сформировано и с которым я был ознакомлен, озвученное следственным комитетом на всю страну, заключалось в утверждении, что преступное сообщество завладело 23 юридическими лицами и предприятиями. Из всего этого осталась только птицефабрика районного масштаба, - напомнил экс-губернатор.

Особенно Гайзер выделил показания Владимира Торлопова. Напомним, в показаниях Торлопова, данных на предварительном следствии, указывается, что после избрания его главой Коми в 2002 году команда Зарубина, в которую входили прежде всего Гайзер и Алексей Чернов, полностью руководила республикой, оставив Торлопову лишь представительские функции. Они могли без ведома Торлопова собрать правительство и принять решение по любому вопросу.

Гайзер просил не брать в расчет слова своего предшественника на посту главы региона.

- Отдельная тема — господин Торлопов и его показания на предварительном следствии и в суде. В обвинительном заключении написано, что я, Зарубин и Торлопов определяли предметы преступных посягательств, а потом давали указания членам преступного сообщества, как на эти предметы посягать. Однако подтверждения этого отсутствуют даже в крайне противоречивых показаниях Торлопова. Даже тех, что были даны на предварительном следствии, которые он с удовольствием подтвердил в суде - все сразу, чохом. Я прошу скептически отнестись к этим показаниям. Потому что они ни о чем. Нет там ни слова на этот счет. Было что угодно: раскаяние, рассказы о том, как мы с Черновым (Алексей Чернов, бывший замглавы Коми) обманули его, запутали и подорвали его доверие. К показаниям Торлопова следует подойти критически, потому что подтверждением всех своих показаний — и разоблачительных, и отрицательных — он по сути обозначил, что он и не знает ничего и не признает ничего, а признает то, что сам не знает. И, подводя черту, поскольку это в его обращении звучало (Торлопов в своей речи в судебных прениях попросил прощения у президента страны и жителей Республики Коми ), - я тоже житель республики Коми — хочу сказать, что мне стыдно за то, что в республике Коми был такой глава, как Торлопов Владимир Александрович.

Гайзер настаивал, что он, Чернов и Торлопов не получали от Зарубина дивиденды от деятельности Зеленецкой птицефабрики. Подсудимый привел новое объяснение причины, по которой Зарубин мог регулярно выплачивать Торлопову крупные денежные суммы.

Передачу денежных средств от Зарубина для Торлопова подтвердили в суде Чернов и Константин Ромаданов.

- Хочу обратить внимание на то, что я в показаниях (это также есть в показаниях Чернова) говорил, что нам - мне, по крайней мере, со слов Зарубина, и поскольку я сам работал в Коми социальном банке, - было известно, что Владимир Саныч Торлопов являлся в свое время бенефициаром в системе социальных банков, в части которых был совладельцем Зарубин. И после продажи этих банков средства, которые были выручены, находились у Владимира Саныча в управлении господина Зарубина, - заявил подсудимый.

Отметим, что ранее в суде Гайзер указывал, что Зарубин был ему должен 50 млн руб. после продажи гостиницы «Югор». Этим обстоятельством, по словам подсудимого, и объясняется передача Зарубиным наличных денег Гайзеру через Демьяна Москвина осенью 2014 и весной 2012 года. Чернов в показаниях указывает, что Зарубин и ему был должен: с 2004 года у Зарубина находился его (Чернова) пакет акций ЗАО «Ренова» стоимостью 21 млн долларов. В обмен на этот пакте в августе 2015 года Зарубин ему, по словам Чернова, предлагал 25% акций Зеленецкой птицефабрики.