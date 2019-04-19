В Сыктывкаре прошла первая репетиция парада в честь Дня Победы

В Сыктывкаре прошла первая репетиция парада Победы. По Стефановской площади столицы прошли составы воинских частей, силовых ведомств, кадеты и юнармейцы.

Сегодня, 19 апреля, с 19:30 Стефановская площадь столицы притягивала любопытных горожан. И недаром - «посмотреть на солдатиков» приходили целыми семьями. Для некоторых - это единственная возможность в деталях увидеть парад. 9 мая только единицы в первых рядах смогут оценить четкость марширующих воинских частей.

Кадеты и юнармейцы пока были без формыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Военные под марш «Прощание Славянки», песни «Баллада о солдате», «Синий платочек» и «День Победы» маршировали с бравой выправкой, чеканя каждый шаг. Кадеты и юнармейцы тоже старались не отставать. Но школьники иногда сбивались, сопровождаемые кричащими на них руководителями. После каждого прогона командиры марширующих частей получали ценные указания.

«Посмотреть на солдатиков» приходили целыми семьямиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что красивыми военными можно будет полюбоваться на Стефановской площади столицы на репетициях парада Победы еще 22 апреля и 3 мая с 19:30. Генеральная репетиция в парадной форме назначена на 7 мая.

Напомним также, в мэрии уже сформировали проект плана мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. В целом, он довольно традиционный и мало чем отличается от своих программ-предшественников в предыдущие годы. Ожидаются традиционные возложение цветов, парад, митинг, концерты и завершающий праздник салют. Правда, подробная программа с описанием отдельных площадок и временем появится позднее.

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