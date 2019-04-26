2019-04-26T15:55:24+03:00
Общество

В Усть-Цильме уничтожили старинную надгробную плиту в центре села, которую пытались сохранить местные жители

Однако, когда надгробие таинственно исчезло с места, где находилось 130 лет, никто из устьцилемов не забил тревогу
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вот так выглядело 130-летнее надгробие. Фото: соцсетиВот так выглядело 130-летнее надгробие. Фото: соцсети
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В селе Усть-Цильма на территории рынка больше 130 лет находилась могила умершего в XIX лесничего. Местные жители считали достопримечательностью старинную надгробную плиту с полустершимися буквами. Но могила утопала в мусоре и робкие попытки местного лесничества оградить место забором не увенчались успехом. Недавно появилась информация, что плиту и вовсе уничтожили.

На территории Усть-Цильмы есть несколько кладбищ. Некоторые располагаются прямо на территории старинного села, поэтому могилами с крестами по пути в магазин местных жителей не удивишь. Надгробная плита Мезенского лесничего Дмитрия Ситкова (1852-1891) находилась около хозяйственного магазина в центре села. Она осталась от так называемого «испанского кладбища», на котором были похоронены жертвы эпидемии гриппа («испанки»), скосившей сотни устьцилёмов в конце XIX века.

Надгробная плита Мезенского лесничего Дмитрия Ситкова (1852-1891) находилась около хозяйственного магазина в центре села

Надгробная плита Мезенского лесничего Дмитрия Ситкова (1852-1891) находилась около хозяйственного магазина в центре села

Но не все устьцилемы бережно относились к странице истории. Часто могильная плита, окруженная столетними лиственницами (в то время было принято в изголовье надгробия садить лиственницу - ред.), утопала в мусоре. В конце 2017 года местная общественность обращалась в Усть-Цилемское лесничество, где людям обещали провести работу по ограждению могилы.

Местные жители не очень бережно относились к странице истории. Фото: соцсети

Местные жители не очень бережно относились к странице истории. Фото: соцсети

- Осенью прошлого года решили плиту огородить заборчиком. На том месте раньше был рынок, а его хозяин не дал нам провести это мероприятие, мол, он планирует сделать в этом месте автомобильную стоянку. Мы просили подсобить нам перенести плиту на кладбище, нам не отказали, но и не дали прямого согласия. Осенью прошлого года начались ремонтные работы в ангаре около плиты: в Усть-Цильму зашел «Магнит». Поехал, посмотрел, увидел — все разровняли трактором. Мастер же сказал, мол, никакой плиты мы тут не видели, ничего не знаем. Наверное, разрушили просто-напросто, - рассказал руководитель Усть-Цилемского лесничества Юрий Гайсин.

Затем в это место пришел «Магнит», и надгробие исчезло. Фото: соцсети

Затем в это место пришел «Магнит», и надгробие исчезло. Фото: соцсети

Кстати, несколько лет назад местные жители обращались в Общественную приемную Главы Коми, чтобы остановить «глумление над плитой». Люди несколько раз устраивали субботники, пытались найти родных усопшего лесника. Но интересно, что когда плита таинственно исчезла с места, где находилась 130 лет, никто из местных жителей не забил тревогу по этому поводу.

Люди предполагают, что надгробие разбили. Фото: соцсети

Люди предполагают, что надгробие разбили. Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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