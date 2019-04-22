«Лед тронулся, господа»: сыктывкарцы делятся снимками и видео ледохода на Сысоле
На вскрывшуюся Сысолу уже можно полюбоваться в районе Кировского парка. Подвижка льда также произошла на переправе в поселок Седкыркещ. Сыктывкарцы постят фото первых признаков большого ледохода в Instagram: публикуем лучшие снимки.
В воскресенье на Сысоле, огибающей Сыктывкар, открылись участки реки:
- Несмотря на то, что на реке остаются мостки, переправа опасна для жизни, - предупреждает МЧС по Коми.
Кстати, на южных реках ледоход уже начался. Например, в районе села Летка. В районе Вычегды (Усть-Нем, Кужба, Сторожевск) начались подвижки льда. А вот на реках Печорского бассейна ледостав пока сохраняется.
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Ледоход в Сыктывкаре. Видео - fyodor_vasilev • Инстаграмм.
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ИСТОЧНИК KP.RU