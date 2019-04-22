«Лед тронулся, господа»: сыктывкарцы делятся снимками и видео ледохода на Сысоле

На вскрывшуюся Сысолу уже можно полюбоваться в районе Кировского парка. Подвижка льда также произошла на переправе в поселок Седкыркещ. Сыктывкарцы постят фото первых признаков большого ледохода в Instagram: публикуем лучшие снимки.

В воскресенье на Сысоле, огибающей Сыктывкар, открылись участки реки:

- Несмотря на то, что на реке остаются мостки, переправа опасна для жизни, - предупреждает МЧС по Коми.

Кстати, на южных реках ледоход уже начался. Например, в районе села Летка. В районе Вычегды (Усть-Нем, Кужба, Сторожевск) начались подвижки льда. А вот на реках Печорского бассейна ледостав пока сохраняется.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/704613" frameborder="0"></iframe> Ледоход в Сыктывкаре. Видео - fyodor_vasilev • Инстаграмм.

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