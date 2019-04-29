2019-04-29T18:15:09+03:00
Общество

Мечтай, играй и побеждай: футболисты из Коми едут в Сочи

Юные спортсмены прошли в финал соревнований, организованных компанией "МегаФон"
Поделиться:
Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге завершился полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, организованный компанией «МегаФон». Впервые за 11 лет победу одержала команда Детского дома № 1 из Сыктывкара в старшей возрастной группе. Теперь ребята из Коми представят Большой Урал на финале в Сочи.

За право выхода в финал спорили 11 команд из Кирова, Челябинска, Ижевска, Екатеринбурга, Тюмени и Сыктывкара. У каждой – своя футбольная тактика. Кто-то делал ставку на «физику», пытаясь задавить соперника мощью, а кто-то - на технику, изящно уходя от единоборств за счёт четкого паса.

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

В младшей возрастной группе лидер определился сразу – команда из Тюменской области «Горизонт», выигравшая все матчи. В старшей группе до последней минуты сохранялась интрига. Благодаря решающему голу Максима Доронова в серии пенальти команда из Коми вырвала победу у соседей из Кирова. Теперь ребята поедут на финал турнира в Сочи.

- В этом году удача была на нашей стороне. Просто не передать словами как мы счастливы. Мы много лет шли к этому и мечтали о турнире в Сочи. На нашу победу повлиял тот факт, что мы не только на поле команда, но и в жизни, так как живем в одном доме, – поделился нападающий сыктывкарской команды-победительницы Максим Доронов.

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

-В спорте, как и в жизни, многое зависит от нас и от наших усилий, – говорит директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев. – Футболисты нашего края дважды представляли Урал на всероссийских соревнованиях в Сочи. Но впервые за 11 лет лучшими стала команда нашего подшефного детского дома. Мы очень рады за ребят, ведь у них есть такой прекрасный стимул для занятий и победы в Сочи. Есть те, кто помогает и поддерживает их в этом, а это бесценно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Новости 24
В Сыктывкар прилетела стая лебедей
В столице Коми вводится противопожарный режим: что подпадает под запрет?
В Сосногорске на балконе нашли труп мужчины
Девушка-боксер и визажист из Сыктывкара взяла "бронзу" на чемпионате России
На Коми обрушатся 16-градусные морозы
Суд заставил власти Ухты заплатить семье за переселение из аварийного дома
В Коми медики доставили в больницы на вертолетах двух человек
В Ухте лжебанкир украл у трех женщин деньги с карт
На пожаре в Воркуте погиб 80-летний мужчина
Из-за разбитой дороги из двух районов Коми не могут вывезти мусор
На День Победы сыктывкарцы ототжмутся 27028 раз
Под Сыктывкаром два часа горел гараж
Жительницу Айкино, укравшую почти полмиллиона, экстрадировали из Бахрейна
В Княжпогостском районе задержали подозреваемую в мошенничестве в интернете
Сыктывкарские чиновники не выйдут на субботник
Сыктывкарский горсуд обязал коммунальщиков организовать сбор ртутных ламп
Три лыжника из Коми будут бегать в новом сезоне за сборную страны
В выходные на юго-западе Коми выпадет 30% месячной нормы осадков
На постаменте памятника Виктору Савину пропала буква
В Сыктывкаре осужденный заплатит штраф за татуировки с нацисткой символикой