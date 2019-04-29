Мечтай, играй и побеждай: футболисты из Коми едут в Сочи

В Екатеринбурге завершился полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, организованный компанией «МегаФон». Впервые за 11 лет победу одержала команда Детского дома № 1 из Сыктывкара в старшей возрастной группе. Теперь ребята из Коми представят Большой Урал на финале в Сочи.

За право выхода в финал спорили 11 команд из Кирова, Челябинска, Ижевска, Екатеринбурга, Тюмени и Сыктывкара. У каждой – своя футбольная тактика. Кто-то делал ставку на «физику», пытаясь задавить соперника мощью, а кто-то - на технику, изящно уходя от единоборств за счёт четкого паса.

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

В младшей возрастной группе лидер определился сразу – команда из Тюменской области «Горизонт», выигравшая все матчи. В старшей группе до последней минуты сохранялась интрига. Благодаря решающему голу Максима Доронова в серии пенальти команда из Коми вырвала победу у соседей из Кирова. Теперь ребята поедут на финал турнира в Сочи.

- В этом году удача была на нашей стороне. Просто не передать словами как мы счастливы. Мы много лет шли к этому и мечтали о турнире в Сочи. На нашу победу повлиял тот факт, что мы не только на поле команда, но и в жизни, так как живем в одном доме, – поделился нападающий сыктывкарской команды-победительницы Максим Доронов.

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

-В спорте, как и в жизни, многое зависит от нас и от наших усилий, – говорит директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев. – Футболисты нашего края дважды представляли Урал на всероссийских соревнованиях в Сочи. Но впервые за 11 лет лучшими стала команда нашего подшефного детского дома. Мы очень рады за ребят, ведь у них есть такой прекрасный стимул для занятий и победы в Сочи. Есть те, кто помогает и поддерживает их в этом, а это бесценно.