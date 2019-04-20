Косплей, лотерея и театральная премия: «Библионочь» в Юношеской библиотеке Коми

Вчера в Юношеской библиотеке Республики Коми прошла акция «Библионочь-2019». В этот раз темой стал театр, и все площадки посвятили сценическому искусству. Как храм книг на один вечер превратился в театр, смотрите в фоторепортаже «Комсомольской правды-Коми».

Акция началась с косплей-дефилеФото: Дарья ЮДИНА

Акция началась в 19 часов. Уже с порога посетители Юношеской библиотеки смогли посмотреть на костюмы участников косплей-дефиле. Косплей во многом похож на актерство: для демонстрации персонажа нужно продумать не только внешний стиль и костюм, но и фирменные жесты, фразы, мимику. Поэтому дефиле стало одной из центральных площадок в библиотеке.

Победителей дефиле выбирали зрителиФото: Дарья ЮДИНА

Участники косплей-дефиле показали персонажей не только из игр, фильмов и мультфильмов, но и оригинальные образы. Победителей дефиле выбирали зрители: для голосования на «Главной сцене» установили ящик.

На лекции косплееры показали, как наносить гримФото: Дарья ЮДИНА

Продолжением темы косплея стала лекция от сыктывкарского клуба косплееров. Ребята рассказали о том, как создавали свои костюмы, ответили на вопросы слушателей и показали, как правильно наносить грим.

Посетители ходили с разукрашенными лицамиФото: Дарья ЮДИНА

Украсить себя можно было не только на лекции косплееров. В «Гримерке» не было отбоя от желающих нанести на лицо аквагрим. Другие посетители ходили в собственноручно сделанных масках и с галстуками-бабочками и бутоньерками: любой желающий мог сделать их на мастер-классах.

В библиотеке было много площадок с мастер-классамиФото: Дарья ЮДИНА

Другие мастер-классы также были посвящены театральному творчеству. В «Бутафорском цехе» создавали декорации к произведениям Николая Гоголя, в «Агентстве «Супер-классика» рисовали афиши, а в «Гвоздильне» на 3D-принтере напечатали сувенир с фирменным знаком театра — масками комедии и трагедии.

В "Гвоздильне" напечатали сувенир с фирменным знаком театраФото: Дарья ЮДИНА

Кроме мастер-классов и лекции для гостей «Библионочи» приготовили и другие активности — интерактивную игру «Литературная кухня», площадку сценариста «Сторителлинг» и премию «Шекспирчик». Желающие показать свои способности на премии «Шекспирчик» должны были за 15 минут придумать небольшую сценку и показать её зрителям. Задание включало и элементы импровизации.

Участники премии "Шекспирчик" показывали скетчиФото: Дарья ЮДИНА

Для тех, кто хотел сделать снимки на память, выделили особую зону «Я звезда». Там для посетителей подбирали костюм и фотографировали: человек мог превратиться в гимназиста из прошлого или героя чеховских комедий.

Снимки на память можно было сделать с театральным реквизитомФото: Дарья ЮДИНА

В середине вечера подвели итоги косплей-дефиле. Кроме профессиональных моделей приз получил и участник вне конкурса, которого выбрал председатель клуба косплееров. Также среди зрителей разыграли призы от спонсоров.

В середине мероприятия провели розыгрыш и наградили тройку лучших среди косплееровФото: Дарья ЮДИНА

«Библионочь» стала началом «Республиканской неделе молодёжной книги». Эта неделя продлится по 27 неделя и будет состоять из мастер-классов от артистов, виртуальной выставки-представления и спектаклей. Участвовать везде можно бесплатно, подробное расписание на сайте Юношеской библиотеки РК.