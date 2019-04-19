Наряды а-ля Dior и любовная афера в пастельных тонах - чем удивит Сыктывкар новый "Дон Паскуале"

Фестиваль "Сыктывкарса тулыс" продолжится на мажорных аккордах. 21 апреля на сцене театра оперы и балета пройдет репертуарная опера "Дон Паскуале", получившая новое прочтение с подачи режиссера Юлианы Буланенковой (Москва). А сегодня на генеральной репетиции спектакля журналисты оценили современную трактовку оперы, история которой насчитывает уже 200 лет.

Образ Норины воплотит на сцене артистка из Первопрестольной Юлия Кулеба, партию доктора Малатеста исполнит Рубэн НавасардянФото: Алиса КОЗЛОВА

Следуя традициям "Тулыса", на премьерный показ "Дона Паскуале" заявлены приглашенные артисты. Заглавную партию исполнит москвич Алексей Биликтуев, в образе Норины предстанет артистка из Первопрестольной Юлия Кулеба. Вокальный состав дополнят солисты сыктывкарской оперной труппы: Борис Калашников (Эрнесто) и Рубэн Навасардян, новый участник коллектива театра столицы Коми.

Партию Дона Паскуале исполнит солист из Москвы Алексей Биликтуев, а роль его племянника Эрнесто доверили Борису Калашникову (на фото - справа)Фото: Алиса КОЗЛОВА

Сюжет о старике Паскуале, ставшего жертвой любовной аферы, перенесен в Италию 50-х годов прошлого века. Что вполне оправдано. После страшных катастроф Второй мировой войны в людях проснулась жажда жизни, стремление в полной мере испытывать богатейшую палитру чувств. В опере "Дон Паскуале" естественно сочетаются полярные эмоции, что отражено на сцене в соединении драмы и комедии.

- Жанр заявлен автором как драма-буфф, то есть это не комическая опера в чистом виде, а именно сочетание драмы и буффонады. Для меня было важно не уйти в комизм, а создать драматический спектакль с элементами комедии, - объяснила "КП в Коми" Юлия Буланенкова.

Гротеск буффонады раскрыт посредством оформления сцены: через всю площадку протянулся длинный кожаный диван. Огромный диван - символ расслабленной салонной жизни - почти сливается с кулисами нежных пастельных цветов. Пространство сцены не перегружено декорациями. По задумке режиссера, именно неброская и лаконичная сценография открывает артистам широкий простор для творчества. Солисты выведены на первый план, весь спектакль внимание зрителя приковано к главным героям. Зритель сможет насладиться не только великолепным вокалом, но и живой актерской игрой, тем более, что жанр буфф предполагает юмор на грани сатиры. Костюмы артистов отсылают к эпохе расцвета дома моды Dior: дорогие твидовые пиджаки героев и элегантное платье с пышной юбкой и - наряды главных героев "заявляют" об их шикарном образе жизни.

- Ставилась задача поставить красивый спектакль, чтобы зритель проникся эстетикой того времени, - отметила режиссер.

В рамках "Сыктывкарса тулыс" спектакль пройдет на языке оригинала, то есть итальянском. Впоследствии опера будет идти на столичной сцене на русском языке с участием Алексея Петрова (Дон Паскуале), Анастасии Морараш (Норина) и Андрея Ковалева или Рубэна Навасардяна (доктор Малатесто).