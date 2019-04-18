2019-04-18T09:02:46+03:00
Звезды

Балет "Дон Кихот" в Сыктывкаре усилят артисты Мариинского и Михайловского театров

В столице Коми продолжается фестиваль "Сыктывкарса тулыс"
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.komiopera.ruФото: www.komiopera.ru
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Международный фестиваль "Сыктывкарса тулыс" сегодня продолжит репертуарный балет "Дон Кихот". Состав балетной труппы театра оперы и балета РК усилят приглашенные танцовщики.

Партию Китри исполнит Оксана Бондарева, солистка Михайловского театра (Санкт-Петербург), образ цирюльника Базиля на сцене воплотит Андрей Ермаков, первый солист Мариинского театра (Санкт-Петербург). Сегодняшним вечером на сцену выйдут артисты сыктывкарской балетной труппы - это, в частности, и любимцы публики Роман Миронов, Ринат и Татьяна Бикмухаметовы, Радмила Паншина, Артем Дудин и Анна Полищук.

Отметим, что в афишу "Тулыса - 2019" составили любопытные балетные постановки. 22 апреля зрителей ждет знакомство с артистами "Театра Москвы" и их современными спектаклями "Транскрипция света" и "Эвкус", 24 апреля танцовщики станут активными участниками оперы в театрализованном представлении "Орфей и Эвридика".

афиша

афиша

ИСТОЧНИК KP.RU

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