Гайзер не поверил выводам экспертиз по уголовному делу

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в организации преступного сообщества, получении взяток, особо крупном мошенничестве и отмывании преступных доходов, не поверил выводам судебно-экономических экспертиз по своему уголовному делу. Об этом он заявил в Замоскворецком суде Москвы.

Как передает БНК, Гайзер получил 36 миллионов рублей в качестве взятки от Александра Сердитова за назначение на пост генерального директора Сыктывкарского ликеро-водочного завода (СЛВЗ). По версии следствия, Сердитов был назначен руководить заводом, выполнив условие, которое поставил ему Гайзер: ежемесячно передавать ему или Константину Ромаданову по 500-700 тысяч рублей. Обвиняя Гайзера, следствие ссылается на показания Сердитова, бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова, а также на отчеты обнаруженные у экс-гендиректора ООО «КУПРО» Алексея Соколова, который был личным финансовым управляющим Ромаданова.

Следствие считает Ромаданова казначеем организованного преступного сообщества, который вел общую кассу ОПС. Из этой кассы средства расходовались на выборы, политические мероприятия, передавались Владимиру Торлопову, Вячеславу Гайзеру, Алексею Чернову и еще некоторым должностным лицам. Ромаданов поручал Соколову вести учет денежных средств, поступающих от подконтрольных ему (Ромаданову) компаний. Ромаданов вел учет денежных средств полученных в результате преступной деятельности ОПС.

В частности, в «деле Гайзера» преступными доходами ОПС указаны деньги от Сердитова, имущество (права собственности на 50% гостиницы «Авалон»), ранее принадлежавшее экс-сенатору от Коми Евгению Самойлову, дивиденды от Зеленецкой птицефабрики, а также 64 миллиона рублей, полученные от продажи по завышенной цене Сыктывкарского промышленного комбината.

В отчетах, обнаруженных у Соколова, содержатся сведения о регулярных поступлениях денег от Сердитова. Следствие считает, что 36 миллионов рублей из них достались Гайзеру, а 17 - Ромаданову. Согласно показаниям Сердитова, один или два раза он лично передавал деньги Гайзеру, а в остальных случаях передача денег происходила через Соколова.

Гайзер в суде заявил, что версия следствия о том, что он, получая ежемесячно по 500-700 тысяч рублей от Сердитова, тут же их сдавал Ромаданову в общую кассу, чтобы потом получить свой миллион рублей - нелогична.

- Гораздо логичней было бы мне оставлять полученные 500 тыс. руб. себе, а Ромаданову сказать, чтобы их зачли при выдаче моего миллиона, - отметил экс-глава Коми.

Гайзер не признал и получение дивидендов от компании «Метлизинг», которой принадлежат 100% акций Зеленецкой птицефабрики. По версии следствия, дивиденды от птицефабрики перечислялись на офшорную компанию «Скиден», а оттуда - в строительную фирму «Иннари», подконтрольную Гайзеру. «Иннари» - участник долевого строительства здания гостиницы на пересечении улиц Ленина и Куратова в Сыктывкаре (сейчас часть этого здания занимает Дом дружбы народов Республики Коми).

Гайзер утверждает, что не имел отношения к «Иннари» и в деле нет доказательств обратного. По его словам, о связи Гайзера с «Иннари» сообщил в форме предположения лишь один Демьян Москвин - личный финансовый управляющий Зарубина.

Подсудимый указал на разные суммы перечисления денежных средств в «Инннари» в обвинительном заключении, в речи гособвинителя и в показаниях Демьяна Москвина. Гайзер указал, что получал от Москвина наличные деньги, переданные ему Зарубиным: 6 млн руб. и 20 тыс. долларов.

- Эти деньги получены мной в рамках расчетов за реализованный пакет акций ОАО «Югор», - отметил подсудимый.

Гайзеру вменяется мошенничество, в результате которого были похищены 100% акций Зеленецкой птицефабрики. Их оценку производила сотрудник фирмы ООО «Оценочно-риелторский дом» («ОРД») под руководством Натальи Моториной - сейчас фигурант «дела Гайзера». «ОРД» оценил акции птицефабрики в 1,08 млрд руб. Следствие посчитало эту оценку заниженной.

В рамках предварительного следствия по заданию правоохранительных органов была произведена оценка акций «Зеленецкой». Эксперт Александр Гамазинов оценил птицефабрику в 3,5 миллиарда рублей. После нескольких допросов в суде он признал ряд неточностей в своем заключении и сократил стоимость предприятия примерно на 200 миллионов. Но даже после этой корректировки и четырех дней допросов Гамазинова в суде у обвиняемых к нему осталось множество вопросов. Как оказалось, у многих подсудимых имеется экономическое образование: у Алексея Чернова (он больше других спрашивал Гамазинова), Игоря Кудинова, Вячеслава Гайзера, Игоря Ковзеля.

В итоге сторона обвинения заявила ходатайство о повторной судебно-оценочной экспертизе предприятия, поручив ее другому специалисту. Суд ходатайство удовлетворил. Эксперт Екатерина Богатова подготовила заключение и пришла к выводу, что рыночная стоимость птицефабрики в 2011 году составляла 2,4 миллиарда.

Подсудимые Чернов, Кудинов и Ковзель в заключении Богатовой также нашли массу изъянов, которые привели к завышению оценки птицефабрики. Гайзер заявил, что экспертизы недостоверные.

Он привел сведения из газет «Коммерсант» и «Ведомости» о продаже за 224 миллиона в 2007 году Пермской птицефабрики, выпускавшей почти в два раза больше мяса птицы, чем «Зеленецкая», а также о продаже в 2016 году за 1,3 миллиарда Акашевской птицефабрики, объем продукции которой в 20 раз выше, чем выпускает птицефабрика в Коми.

По словам Гайзера, экспертиза, сделанная Богатовой, не должна браться в расчет, поскольку была составлена на другой период времени.