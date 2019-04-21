Глава СК Коми за год заработал почти 5 миллионов

Руководитель Следственного Управления СКР по Республике Коми Андрей Исаев в минувшем году заработал 4 миллиона 816 тысяч рублей. Декларация опубликована на сайте ведомства.

В 2017 году Исаев заработал 4 миллиона 777 тысяч рублей.В его собственности имеются три объекта недвижимости: в общей совместной собственности квартира площадью 71 кв. м., а также два земельных участка площадями пять тыс. кв. м. и 4,9 тыс. кв. м. Также он владелец автомобиля Toyota Land Cruiser 150. Кроме того, в пользовании Исаева две квартиры площадями 69 и 56 кв. м.

Супруга главы управления за год заработала 265 тысяч рублей. В общей совместной собственности квартира 71 кв. м. Также имеется квартира площадью 69 кв. м., находящаяся в пользовании. Она – владелица автомобиля Mitsubishi ASX.

Также в декларации указаны трое несовершеннолетних детей А. Исаева. У двоих из них в собственности по 1/6 доли земельного участка площадью две тыс. кв. м. и по 1/6 доли дома площадью 101 кв. м. Также в их пользовании - квартира площадью 69 кв. м. У третьего ребенка в пользовании квартира аналогичной площадью.