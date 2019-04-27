2019-04-27T14:26:06+03:00
Происшествия

"Уголовное дело затевалось для передела собственности в регионе", - "КП в Коми" публикует АУДИОЗАПИСЬ выступления Вячеслава Гайзера в суде

Экс-глава республики не согласен с предъявленными обвинениями
Алиса КОЗЛОВА
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Вячеслав Гайзер уверен, что его дело сфабриковано с целью передела собственности в регионе. Фото: www.komikz.ruВячеслав Гайзер уверен, что его дело сфабриковано с целью передела собственности в регионе. Фото: www.komikz.ru
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На днях экс-Глава Коми Вячеслав Гайзер выступил в прениях на процессе, который идет в Замоскворецском районном суде города Москвы. Сегодня адвокат бывшего руководителя республики Дарья Евменина предоставила "КП в Коми" аудиофайл с речью ее подзащитного в суде.

"Комсомолка" публикует запись выступления Гайзера в суде.

Напомним, Вячеславу Гайзеру предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, взятках, незаконной легализации денежных средств, нажитых преступным путем. Всего в "деле Гайзера" - семь эпизодов криминальной деятельности. Ни по одному из обвинений бывший руководитель Коми не считает себя виновным.

Выступление экс-главы Коми Вячеслава Гайзера в Замоскворецском районном суде города Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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