"Уголовное дело затевалось для передела собственности в регионе", - "КП в Коми" публикует АУДИОЗАПИСЬ выступления Вячеслава Гайзера в суде

На днях экс-Глава Коми Вячеслав Гайзер выступил в прениях на процессе, который идет в Замоскворецском районном суде города Москвы. Сегодня адвокат бывшего руководителя республики Дарья Евменина предоставила "КП в Коми" аудиофайл с речью ее подзащитного в суде.

"Комсомолка" публикует запись выступления Гайзера в суде.

Напомним, Вячеславу Гайзеру предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, взятках, незаконной легализации денежных средств, нажитых преступным путем. Всего в "деле Гайзера" - семь эпизодов криминальной деятельности. Ни по одному из обвинений бывший руководитель Коми не считает себя виновным.