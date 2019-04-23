Загадочный конверт и прожорливый кот Чернова: экс-спикер Госсовета Коми Ковзель выступил в судебных прениях

Бывший спикер Госсовета Коми Игорь Ковзель и его защита выступили в Замоскворецком суде Москвы в судебных прениях. Фигурант дела Гайзера попросил суд оправдать его по всем пунктам. Любопытный текст с заседания приводит «7x7 Коми».

Адвокат экс-спикера Руслан Закалюжный рассказал, что следствие основывается на зыбких фактах. По мнению защитника, по сути они не доказаны. Об этом и говорят формулировки - «при неустановленных обстоятельствах», «в неустановленном месте», «в неустановленное время».

Легализация дивидендов птицефабрики «Зеленецкая», которые вменяют в вину Ковзелю, по словам защитника, не доказана. Связь обвиняемого с преступным эпизодом базируется лишь на его знакомстве с Гайзером, бывшим руководителем Фонда поддержки инвестпроектов Коми Игорем Кудиновым и предпринимателем Михаилом Хрузиным.

Обвинение коснулось взятки от экс-сенатора от Коми Евгения Самойлова долями в уставном капитале в компании «Автоцентр» (юридическое лицо гостиницы «Авалон» в Сыктывкаре). Ковзель, согласно материалам дела, пытался надавить на руководство «Авалона», чтобы согласовать сделку по передаче долей. В частности, для этого он встречался в Санкт-Петербурге с Игорем Бухманом, сестра которого была совладельцем «Авалона». Но экс-спикер говорит: есть запись телефонного разговора, где бывший замглавы Коми Алексей Чернов долго объясняет ему, зачем необходимо встретиться с Бухманом. Это позволяет предположить, что бывший спикер не при делах.

Кроме этого, обвиняемый Ковзель обратил внимание на упоминания его фамилии в обвинении и, в частности, в документах, которые вел менеджер бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова Алексей Соколов. Следствие считает это документами, в которых велся учет казны преступного сообщества.

— Все деньги, которые были упомянуты в обвинении и в отчетах Соколова, я получал от Ромаданова и по его просьбе передавал на его личные нужды в Санкт-Петербурге. Это к взяткам не имеет никакого отношения, —сказал Ковзель.

Самый забавный эпизод связан загадочным конвертом в комоде. Ковзель по телефону спрашивал у Чернова про конверт для некоего Захарова. Чернов ему ответил, что подготовил конверт и оставил его в комоде. По словам обвиняемого речь шла об Алексее Захарове — председателе федерации бодибилдинга Коми, тренере в зале «Атлант» в Сыктывкаре. За день до разговора Ковзель был в спортзале на тренировке, и Захаров попросил напомнить Чернову, что тот должен за прошлый месяц тренировок и спортивное питание, которое Чернов купил в магазине при тренажерном зале, всего около 7 тыс. руб.

Чернов, по словам Ковзеля, ел спортивное питание сам и подкармливал протеином котенка, которого недавно завел. Котенок, по словам обвиняемого, «вырос в камышовую рысь» и «терроризировал» его (Ковзель и Чернов жили в одной квартире). Но Чернов обманул Ковзеля, и в комоде не было ни конверта, ни необходимых денег, и последнему пришлось заплатить из своих.

— Чернов мне долг до сих пор не вернул, — сказал Ковзель.

Обвиняемый заявил, что обвинение неконкретно, поэтому он не может защищаться, его право на защиту нарушено, и попросил суд оправдать его по всем пунктам. Напомним, что обвинение просит для Ковзеля 17 лет лишения свободы.

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