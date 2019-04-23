Бывший зампред правительства Коми Ромаданов оспорил обвинение в передаче взятки

Cегодня ключевой фигурант "дела Гайзера" Константин Ромаданов обжаловал в Верховном суде Коми возбуждение в отношении его уголовного дела по факту взятки.

В декабре 2018 года Сыктывкарский суд рассматривал жалобу на возбуждение уголовного дела по коррупционной статье. Процесс прошел в отсутствии самого фигуранта. По этой причине Константин Ромаданов решил обжаловать решение суда первой инстанции. Об этом сообщает "Комиинформ".

Сегодня на заседании Верховного суда Коми фигурант сообщил, что о возбуждении дела он узнал поздно. Он рассказал, что в ходе предварительного следствия на него оказывалось давление, три раза ему приносили явку с повинной, хотя он заключил досудебное соглашение.

Ромаданов усмотрел в действиях следствия шантаж. "Меня не пригласили на процесс, значит, суд и вообще всех не интересовало мое мнение. Нарушений в происходящем никто не видел. А были нарушения элементарных процессуальных норм".

Ромаданов считает, что постановление о возбуждении дела не только необходимо пересмотреть, он просит представить ему материалы по Рубену Ветошеву, документы о возбуждении уголовного дела, пригласить в суд следователя.

Адвокат подержал позицию: Ромаданов не имел отношения к передаче денег и пояснил это в досудебном соглашении.

Гособвинение согласилось с тем, что право на защиту Ромаданова было нарушено и просило дать возможность фигуранту дать пояснения.

Верховный суд согласился с участниками заедания, поэтому в Сыктывкарском суде пройдёт новый процесс с участием Ромаданова. Там он будет обжаловать возбуждение уголовного дела о взятке.

Отметим, что бывшему руководителю Коми республиканского центра энергосбережения Р.Ветошеву назначили штраф в 3,5 млн руб. Сумма взятки, которую он получил от Ромаданова, составила 600 тыс.

В 2011-2015 годах фигурант ежемесячно получал от действовавшего в то время заместителя председателя Правительства Республики Коми денежное вознаграждение в размере 11 тысяч рублей. За это обвиняемый осуществлял общее покровительство и попустительство по службе коммерческим организациям подконтрольным взяткодателю, осуществлявшим деятельность в сфере тепло- и электроснабжения