2019-04-03T17:21:38+03:00
Происшествия

Черная касса Гайзера: в Коми чиновники получали в конвертах от 100 тысяч до 1 миллиона рублей

На суде прокурор рассказал, как подкупались высокопоставленные госслужащие
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Алексей Чернов (слева) передавал деньги для чиновников через Константина Ромаданова (справа). Фото: www.komikz.ruАлексей Чернов (слева) передавал деньги для чиновников через Константина Ромаданова (справа). Фото: www.komikz.ru
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В Замоскворецком суде Москвы по «делу Гайзера» государственный обвинитель в прениях описал роль в инкриминируемых преступлениях каждого из фигурантов. Более подробно он остановился на бывшем замглавы Коми Алексее Чернове, который являлся другом лидера предполагаемого ОПС Александра Зарубина. Об этом информирует агентство "БНКоми".

- Начать следует с самого начала. Каким образом Алексей Чернов оказался в правительстве Республики Коми. Чернов показал: «После избрания в 2001 году Торлопова главой Республики Коми Зарубин занял должность его главного советника, Гайзер стал заместителем министра финансов, а мне Торлопов предложил должность заместителя руководителя по СМИ. После отказа предложил должность советника главы республики Коми по взаимодействию со СМИ, который начал занимать с 2002 года».

Прокурор выразил недоумение, в связи с чем Торлопов предложил Чернову, который никогда не занимал должностей в государственных органах, не только в Коми, но и вообще нигде и никогда, место в своем правительстве?

- На самом деле вот оно, начало реализации плана Зарубина завладения активами республики Коми. Для этого потребовалось внедрить в исполнительную власть своих людей, членов команды, которые начинают быстро расти по карьерной лестнице, в случае с Черновым, становятся советниками, заместителями главы республики Коми. Так, в 2005 году Чернов занимает специально созданную для него должность заместителя главы республики Коми по внутренней политике. Гайзер же к этому времени уже два года как является заместителем главы республики Коми, министром финансов. После чего в 2010 году Гайзер становится главой, а Чернов первым заместителем.

Важную роль созданного Зарубиным сообщества играла общая касса.

По словам прокурора, Чернов в своих показаниях подтвердил, что передавал конверты с деньгами своему помощнику Сергею Баранову для передачи различным должностным лицам.

Гособвинитель привел один из телефонных разговоров Чернова, состоявшийся 9 июня 2015 года.

Чернов: «Чего ты дергаешься? Я же сказал, с Поневежским (Владимир Поневежский, бывший прокурор Коми) встречаюсь сегодня. Никуда не пропадет твой конверт».

Собеседник: «Спасибо. Давай, пока. А, слушай, там Захаров».

Чернов: «Твой дедушка, шпион, будет найден, не волнуйся. Только что ты будешь делать с этим?»

Собеседник: «Буду с этим жить. Там Захаров по твою душу все спрашивает. Что ему, отдать?»

Чернов: «В верхнем комоде у меня. Я конверт приготовил же ему».

Собеседник: «Хорошо, сделаю».

Чернов: «Давай, спасибо, целую».

Гособвинитель привел показания Чернова, что аккумулированием денег, начиная с 2005 года занимался Ромаданов. Источником являлись перечисления федеральных и региональных компаний, договаривался о сумме пожертвований Гайзер, иногда Чернов. В случае необходимости Чернов получал деньги в конвертах от Ромаданова или Родова (Анатолий Родов, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Коми 2011-2015 годы), в зависимости от типа компании, через Чернова проходило от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

- Чернов показал, передавал деньги в основном на цели, связанные с предвыборной кампанией, - акцентировал внимание прокурор и особо отметил, что Чернов признается, что передавал деньги и на другие цели.

- Например, [Михаилу] Евдокимову, председателю Контрольно-Счетной палаты, рассчитывая на лояльность при осуществлении должностных обязанностей, выплачивая ежемесячно 150 тысяч рублей из предвыборного фонда. (Чернов называет это предвыборный фонд), который получил в общей сложности не менее шести миллионов рублей. Совершенно очевидно, что, если деньги, которые собраны в кассе или фонде, направлялись не только на предвыборную кампанию, но и на цели, задачи, а в данном случае на дачи систематических взяток, то фонд не может называться предвыборным, - высказал свое мнение прокурор. - Конверты с деньгами Черновым передавались и другим лицам. Таких лиц было множество. После чего прокурор вновь зачитал расшифровку фрагмента одного из телефонных переговоров с участием Чернова.

Собеседник: «Слушай, там конвертик еще лежит для шефа».

Чернов: «Это Санычу».

Собеседник: «Все, я понял».

По словам прокурора, в разговоре речь идет о Торлопове, которого подсудимые между собой называли шефа.

Отметим, что сегодня в Замоскворецком районном суде города Москвы продолжаются прения по "делу Гайзера".

ИСТОЧНИК KP.RU

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