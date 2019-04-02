«Дело Гайзера»: Чернов приобрел убыточный отель «Авалон» и влез в долги для спасения «Интаугля»

Завтра в Замоскворецком районном суде города Москвы продолжатся прения по «делу Гайзера». Сейчас на процессе выступают адвокаты и сами фигуранты. По сведениям «КП в Коми» в зале суда подробно обосновал позицию защиты адвокат предпринимателя Михаила Хрузина и сам подозреваемый, а следующим слово будет предоставлено Карену Гиголяну и его подзащитному Алексею Чернову (экс-заместитель главы Коми). Отметим, что гособвинитель Борис Непорожный в своем выступлении уже ссылался на показания фигуранта Чернова. Прокурор предположил, что бывший заместитель главы Коми получил взятку в виде прав собственности на 50% сыктывкарской гостиницы «Авалон». Об этом сообщает информагенство «БНКоми».

- Из показаний Чернова: «На одном из совещаний Ромаданов или Гайзер предложили Самойлову продать гостиницу «Авалон» для погашения долгов, - цитирует гособвинителя «БНКоми». Параллельно он задал риторический вопрос.

- На каком основании глава республики указывает на актив, который его привлекает? Далее Чернов показал, что сказал Самойлову о планах приобрести вместе с Ириной Желонкиной, его бывшей супругой в интересах детей долю гостиницы. На что Самойлов (это - версия №1 Чернова, что ответил Самойлов) говорит: «Не рекомендую приобретать «Авалон», так как я оценил ее по максимально высокой цене, а также доходность невысока». Версия-то будет видоизменяться, таких версий будет несколько.

Прокурор подчеркнул, что гостиницу покупает Желонкина, хотя Чернов говорил: «Мы собираемся приобрести».

- Также примечательно, что опытный коммерсант Чернов перед покупкой собирает сведения о доходности гостиницы, не изучая бухгалтерский баланс предприятия, в котором отражено финансовое состояние, а спрашивает у продавца, практически как на базаре: «Скажите, а у вас картошка вкусная? Стоит ли брать?» Но самое комичное в этой ситуации даже не это, а то, что Самойлов честно отвечает, что продает товар очень дорого и он невкусный. На что Чернов говорит: «Тогда заверните, возьму в долг, но все равно куплю».

Далее из показаний Чернова: «Через несколько месяцев у меня с Желонкиной состоялся разговор по поводу возможного обучения детей за границей и по поводу моего возможного увольнения, для чего был необходим стабильный источник доходов. Ромаданов пояснил, что за 50% доли в капитале «Автоцентр» (юридическое лицо гостиницы «Авалон») Самойлов хочет 130 миллионов рублей». Поскольку у Чернова такой суммы не оказалось, Ромаданов соглашается на покупку за 90 миллионов рублей, а 40 миллионов рублей - в рассрочку. Далее Чернов собирает неподъемную сумму: 15 миллионов рублей - от продажи квартиры, 12 миллионов – от продажи коллекции отца, 12 миллионов занял у брата, 10 миллионов получил от продажи участка, 18 миллионов предоставила мать Чернова... Пока получается 67 миллионов. Приобретены 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро. В полный рост встает вопрос, для чего Чернову и Желонкиной приобретать 50% доли в «Автоцентре», то есть даже не контрольный пакет, да еще и по завышенной стоимости, при том условии, что гостиница, со слов самого продавца, не приносит дохода? Ведь Чернов собирался приобрести актив для постоянного источника финансирования обучения детей, а сам вместо этого залезает в долги, чтобы купить корову, которая не дает молока. Полный абсурд. Далее версия Чернова выглядит еще комичнее. Итак, Чернов в долгах как в шелках. 12 млн. руб. должен брату, 40 млн должен за долю в «Автоцентре». Перспективы с работой туманны, поскольку Чернов сообщил Желонкиной, что вскоре покидает госслужбу.

По мнению прокурора, подсудимый был вынужден придумать хоть какую-то легенду, каким образом отобранная у Самойлова доля гостиницы оказалась в распоряжении его семьи, чтобы не признавать факт получения взятки.

- Далее, Ромаданов ставит в известность Чернова, что шахте «Интауголь» для начала санации не хватает каких-то жалких 150 миллионов рублей.

Из показаний Чернова: «Я решил помочь «Интауглю», так как проблемы данного предприятия сильно влияли на социально-политическую обстановку в регионе». 100 миллионов я нашел в «Саровбизнес банке», так как открыта кредитная линия для фонда [поддержки инвестиционных проектов Республики Коми], 50 миллионов рублей я под свою личную гарантию занял у Зарубина, рассказав о неблагоприятной для республики Коми ситуации, сложившейся в «Интаугле». Зарубин сказал, что сам переведет Ромаданову 50 миллионов рублей. Далее Чернов предлагает закрыть долг Ромаданова перед Зарубиным, а Ромаданов закрывает задолженность в виде 50 млн рублей Чернова по покупке доли «Автоцентра», - продолжал анализировать показания прокурор. - О каком долге Ромаданова идет речь, если именно Чернов занял у Зарубина 50 млн рублей? В результате, по версии подсудимого, Чернов остается должен Зарубину 50 млн рублей, а Ромаданову Чернов больше не должен за долю «Автоцентра».

Прокурор считает, что остается непонятным: в чем был интерес Чернова влезать в долги, вначале с покупкой нерентабельной гостиницы, потом с финансированием шахты? А также в чем интерес Зарубина кредитовать указанные схемы? В чем интерес самого Ромаданова, который якобы согласился поменять задолженность перед ним на задолженность в интересах шахты перед Зарубиным.

Гособвинитель сослался на показания финансиста Демьяна Москвина в части передачи Зарубиным Чернову 50 млн руб.

«После реализации схемы с птицефабрикой Зарубин поручил мне — показал Москвин —вести учет средств, получаемых от данного предприятия в виде дивидендов, а также условное распределение доходов между членами ЗАО РК в соответствии с долями, которые определял сам Зарубин. Этот учет велся мной в форме таблицы, которая была изъята следствием в ходе обыска. В 2015 году было обналичено по указанию Зарубина 50 млн рублей, которые я лично передал Соколову (Алексей Соколов — доверенное лицо Ромаданова, управлявший его бизнес-активами). Зарубин попросил отразить в таблице эту сумму как выплату в пользу Чернова как получение им дохода от птицефабрики».

- Таблица, исследованная в суде, которую вел Москвин, содержащая сведения о суммах дивидендов, распределения доходов между бенефициарами в соответствии с долями и фактические выплаты, произведенные им с начала 2012 по 2015 годы не оставляет никаких сомнений, что Чернов являлся одним из четырех бенефициаров от доходов птицефабрики. Со слов Москвина, он никогда не отражал в таблице ни 50, ни 70 млн рублей как полученные Черновым в долг от Зарубина.

Прокурор Непорожный сослался на протокол осмотра жесткого диска, изъятого в ходе обыска 19 сентября 2015 года в офисе «Метлизинг» с компьютера Москвина. В диске содержится файл с отчетом о движении денежных средств в интересах акционеров ЗАО РК.

- Из отчета следует: 15 июля 2015 года Ромаданов получает от Чернова 464 661 доллар США. Ну и еще более интересная таблица - распределение в пользу акционера офшорной компании «Гриттонбей» имеет графу «всего начислено» по состоянию на 20 марта 2015 года - 938 млн руб. К выдаче из этой суммы 891 млн руб., из них Чернову - 167 млн руб., и аналогичная сумма полагается к выдаче Торлопову, - продолжал прокурор.

Он продолжил анализ долговой эпопеи Чернова.

- Чернов, согласно его показаниям, обращается к Левицкому с просьбой одолжить денег. Семья Чернова окончательно утопает в долгах, потому что Чернов еще в долг просит денег. Чернов показывает, что создается ООО «Отельсервис», с долей 70% Желонкиной и 30% Левицкого. Заключается договор юридического сопровождения с фирмой «Советник» на 200 тысяч рублей в год. В качестве директора приглашается бывшая подчиненная Чернова Осадчая. После проверки выясняется, что у приобретенного с такими потугами общества ООО «Автоцентр» имеется задолженность в 25 миллионов рублей. Какая неожиданность, - иронизирует прокурор.

Он не верит, что перед покупкой ни Чернов, ни Желонкина, ни Левицкий, ни Ромаданов не могли выяснить долговые обязательства гостиницы.

- Просто наодалживали денег и купили, не торговались с Самойловым. «130 миллионов так 130. Все равно возьмем, а тут она еще и раз и с дыркой. Имеется 33 и 1 способ проверить и узнать информацию до заключения сделки, есть у организации долги или нет. Можно ли поверить в то, что акулы большого бизнеса, - а Чернов был большим бизнесменом в свое время, - Чернов, Ромаданов, Левицкий не знали об этом? Конечно же, нет. Совершенно другое дело, когда лица получают долю в гостинице стоимостью 160 млн руб. в виде взятки, то есть даром, тогда существующая задолженность в виде 25 млн рублей не так принципиальна. Как говорится, дареной лошади в зубы не смотрят, - сделал вывод гособвинитель.

Далее он вернулся к показаниям подсудимого о том, что в связи с тем, что в ближайшие годы вся прибыль шла бы на погашение задолженности в 25 млн руб., Чернов с Желонкиной приняли решение продать долю в гостинице по цене покупки и выручить 90 млн рублей. Из них 50 млн отдать Зарубину и 40 млн некому Потапкину и Ромаданову, у которых одалживали 40 млн рублей на покупку дома в Германии.

- Чернов передает Зарубину практически собранные с миру по нитке 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро в счет долга 50 млн рублей и остается должен еще 12 миллионов. Чернов показал, что 400 тысяч долларов США и 100 тысяч евро он не использовал в покупке доли «Автоцентра», так как одалживал другому лицу эти деньги, но назвать данные этого лица он отказался. Но в эту версию также верится с трудом, Чернов сам всем вокруг должен, а еще кому-то что-то одалживал, - отметил прокурор.

Гособвинитель скептически отнесся к утверждению Чернова, что тот не знает, каким образом был оформлен переход от Самойлова в собственность инвестиционной компании Ромаданова доли гостиницы.

- В итоге возникает вопрос, какую сумму Чернов с Желонкиной передали Соколову в обмен на переход права собственности на долю стоимости 160 миллионов рублей ООО «Автоцентр» в ООО «Отельсервис». Версия подсудимого о добросовестном приобретении доли не выдерживает критики.