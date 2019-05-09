Акция «Рекорд Победы» 2019 в Сыктывкаре: горожане отжались 27 тысяч раз — по числу дней с Великой Победы

9 мая в Кировском парке Сыктывкара горожане выполнили упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. В этом году участники «Рекорда Победы» отжались в сумме 27 тысяч 28 раза!

Впервые акция «Рекорд Победы» прошла в Сыктывкаре в 2015 году (в России она проходит с 2011 года). С тех пор с каждым годом она собирает всё больше и больше сторонников и участников.

Несмотря на все трудности, участники акции старались дойти до самого концаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В этом году акция «Рекорд Победы» проходит в Сыктывкаре уже в пятый раз. В первый год мы собрали мало участников. Но чем дальше, тем интереснее. Все больше людей подключается к нашей инициативе , - отметил бессменный организатор акции Владимир Кошелев.

Организаторы вели учет отжиманийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Всего было около 45-50 подходов по 20 отжиманий. Под палящим солнцем на раскаленном асфальте это упражнение некоторым давалось через силу. Участники акции надевали перчатки, чтобы не поцарапаться о грубую асфальтовую поверхность.

Отжиматься под палящим солнцем - не самое простое занятиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я за 2-3 месяца готовлюсь к этому мероприятию, отжимаюсь в день по 500-700 раз. Бывает, что от 1000 до 1500 раз. Я люблю отжиматься! - отметил Владимир Кошелев.

Кто-то отжимался в одиночестве, а кто-то – синхронно.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Несмотря на все трудности, участники акции старались дойти до самого конца и выполнить «Рекорд Победы»: парни отжимались, а девушки приседали. Кто-то отжимался в одиночестве, а кто-то – синхронно.

Девушкам можно было не отжиматься, а приседать. Но самые спортивные из них не искали легким путей и выполняли упражнения наравне с мужчинамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Мероприятия хорошее. Приятно осознавать что мы отдаём дань памяти тем, кто погиб ради нашего спокойного будущего. Немного обидно, что большинство участников акции присоединились к ней только в конце, - рассказал сыктывкарец Павел Торопов.

Сыктывкарцы и гости столицы выполнили норматив - 27 тысяч 028 раза - около 14:00Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сыктывкарцы и гости столицы выполнили норматив - 27 тысяч 028 раза - к 14:00. Таким образом, на установление «Рекорда Победы» понадобилось два часа.

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В Сыктывкаре акция проходит уже в пятый разФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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