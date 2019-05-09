В Сыктывкаре участников парада Победы уносили с площади на руках

Праздничная программа Дня Победы в Сыктывкаре после традиционного возложения цветов к мемориалу "Вечная слава" продолжится традиционным парадом на Стефановской площади. Сегодняшний смотр сотрудников силовых структур и военной техники усложнился нетипично жаркой для сыктывкарской весны погодой - городской термометр показывал +27С.

Парад на Стефановской площади - традиционное мероприятие в программе Дня ПобедыФото: Алиса КОЗЛОВА

Примерно за час до парада на площади началось построение. Под бодрые песни о войне на площади появлялись люди в парадной форме. Поочередно выстраивались в "коробки" сотрудники уголовно-исполнительной системы, службы судебных приставов, МЧС по Коми, офицеры и прапорщики Сыктывкарского инженерно-саперного полка. С ними вскоре стали соседствовать бойцы ОМОНа, кадеты и курсанты Юнармии.

Уголовно-исполнительная система уже который год выставляет женскую "коробку"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Уже несколько лет подряд наравне с мужчинами на площади маршируют представительницы прекрасного пола. По традиции от пенитенциарной системы в параде участвовала женская "коробка". Женский состав парад усилили студентки медколледжа, которые вышли на площадь в форме военных медсестер.

Студенты медицинского колледжа вышли в форме военных медсестерФото: Алиса КОЗЛОВА

Пока шло построение, на площадь прибывали автобусы с ветеранами. По инициативе минсоца Коми на парад привезли свыше 90 пожилых людей - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и тех, чье детство совпало с временами страшных военных лихолетий. Ветеранов собрали со всей республики, большинство из них - примерно 50 человек - в майские праздники восстанавливали силы в социально-оздоровительном центре "Максаковка". Сотрудники центра сопровождали пожилых подопечных, многие заботливо надевали бабушкам косынки, чтобы уберечь их от солнца.

Ветераны Великой Отечественной войны - почетные гости на параде ПобедыФото: Алиса КОЗЛОВА

Но ветераны стойко выдержали испытание жарой. Чего нельзя сказать об участниках парада. Еще до начала марша с площади вынесли на руках студентку медколледжа, а уже через считанные минуты стало плохо юнармейцу. Не без помощи товарищей покинули "коробки" судебный пристав и офицер МЧС. "Хилое поколение", - заключил один из ветеранов.

Тем не менее, парад состоялся. Старт праздничному смотру с трибуны дал сыктывкарский мэр Валерий Козлов. Сити-менеджера сменил у микрофона Глава республики Сергей Гапликов.

- Наши отцы, деды и прадеды отстояли свободу и независимость нашей Родины. Миллионами жизней заплатила наша страна за победу в Великой Отечественной войне. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась эта трагедия. В каждом доме чтят имена и память героев. Из Республики Коми на фронт ушло более 170 тысяч человек, треть из них не вернулись с фронта, - заявил с трибуны Сергей Гапликов.

Глава Коми объявил минуту молчания в память о тех, кто не дожил до сегодняшних мирных дней. На Стефановской площади воцарилась тишина, лишь из динамиков отсчитывал секунды ровный звук метронома.

- Дорогие ветераны, ваш трудовой подвиг будет жить в веках, - продолжил глава. - Вы насмерть стояли за каждый клочок нашей земли, работали на пределе сил и возможностей в голод и разруху. Вы подняли страну из руин и создали сильное государство. Низко кланяемся мы вам! - завершил свою речь руководитель Коми.

Следующим вышел к микрофону участник Великой Отечественной войны Михаил Кондратьевич Хатанзейский.

- День Победы - особая дата для нашей страны. Разрешите поздравить всех ветеранов с этим великим праздником и пожелать вам крепкого здоровья, - обратился к своим ровесникам Михаил Хатанзейский.

А после началась самая зрелищная часть парада. Бодрые марши "силовиков" и сменились показом боевой техники. Во главе колонны шла легендарная "Катюшка" - система залпового огня на основе автомобиля УАЗ, за ней ехали военные пожарные машины марки ЗИС- 5М.

Парад завершился дефиле военного оркестра войсковой части 5134 Северо-Западного округа войск Национальной гвардии РФ. Духовой оркестр исполнил знаменитые военные марши и мелодии песен о войне. И пока зрители слушали и даже дружно подхватывали известные песни, на площади появились участники шествия "Бессмертный полк". Первые лица республики покинули трибуны, чтобы присоединится к народной акции.