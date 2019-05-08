2019-05-08T14:40:40+03:00
Общество

Главные голоса Парада Победы в Сыктывкаре рассказали о подготовке к выступлению на площади

Ведущие борются с волнением, не едят орехи и делают гимнастику
Алиса КОЗЛОВА
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Ведущего парада Победы никто не видит, но его глубокий и красивый голос слышен на всю округуВедущего парада Победы никто не видит, но его глубокий и красивый голос слышен на всю округуФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Завтра в Сыктывкаре на Стефановской площади пройдет традиционный парад Победы: по квадрату главной площади республики под звуки духового оркестра ровными рядами пройдут военные и сотрудники силовых ведомств. По традиции всех участников праздника будет представлять ведущий. Этого человека никто не видит, но его глубокий и красивый голос слышен на всю округу. Многие годы парад Победы в Сыктывкаре вел Юрий Шибаев, а в этом году место за микрофоном займет Анатолий Бунаев.

В канун праздника Юрий и Анатолий раскрыли «КП в Коми» секрет подготовки к выступлению на площади.

Юрий Шибаев вел парад Победы в течение шести лет Фото: Предоставлено героем публикации

Юрий Шибаев вел парад Победы в течение шести летФото: Предоставлено героем публикации

Юрий Шибаев, был ведущим Парада Победы в течение шести лет

- Вести Парад Победы не так сложно, сколько волнительно и ответственно. Но с опытом я научился справляться с волнением, обычно тревожность проходила через 10-15 секунд. Выступление на площади требует особой подготовки: важно сделать артикуляционную и дыхательную гимнастику. Также перед выступлением нельзя есть орехи, да и, в принципе, есть не рекомендуется, чтобы не было осадка на связках. На выступление я обязательно беру с собой воду, чтобы иногда промочить горло. Любой ведущий должен уделять большое внимание самоподготовке. Я просматривал торжественные мероприятия, изучал ошибки ведущих, чтобы исключить их в своей практике.

Анатолий Бунаев - дебютант праздничного мероприятия Фото: Предоставлено героем публикации

Анатолий Бунаев - дебютант праздничного мероприятияФото: Предоставлено героем публикации

Анатолий Бунаев, впервые будет вести Парад Победы

- Вести Парад — мечта детсва. Я всегда смотрел и до сих пор с удовольствием смотрю парад Победы на Красной площади. Конечно, у меня есть свои кумиры. Я прослушивал архивные записи Юрия Левитана, среди современников ориентиром для меня служит диктор протокольных мероприятий Евгений Хорошевцев. Готовится к параду мне помогает ежедневная практика на радио и чтение вслух. Текст для парада-2019 года я уже прочитал множество раз. Главная сложность — четкий хронометрах, который необходимо соблюдать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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