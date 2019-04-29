Ухтинка Валерия Верногорова не прошла в финал шоу «Ты супер!»

Вчера на телеканале «НТВ» прошел первый полуфинал музыкального телешоу «Ты супер!». Проект отличается тем, что в нем участвуют дети, которые остались без попечения родителей.

Республику Коми в конкурсе представляла 10-летняя ухтинка Валерия Верногорова. Как отметил ведущий, за время шоу юная барышня умудрилась за пару минут построить всех членов жюри. Все, начиная от певицы Елки и заканчивая композитором Игорем Крутым, обращались к ней исключительно по имени и отчеству – Валерия Александровна.

В ролике перед выступлением ухтинка поделилась своими впечатлениями о съемках в шоу и пребывания в столице.

- Впечатлений очень много. Это же Москва, люди, центр России, - призналась Валерия Верногорова. - В первый раз выходить на сцену это ооох! А это еще перед тобой звезды, а не обычные люди.

Также девочка вспомнила и своих родителей. Мама Валерии умерла шесть лет назад перед ее первым концертом. После этого папа попросту сбежал от малышки.

- Я его не прощу. Он предал нас с мамой. За шесть лет он меня ни разу не навещал, - со слезами на глазах рассказала участница шоу.

В полуфинале юная звезда исполнила зажигательную песню «Вместе». Все члены жюри единогласно одобрили выступление Валерии и нажали заветные кнопки. Правда, певица Диана Арбенина так увлеклась выступлением, что чуть не забыла это сделать.

- Я забыла нажать кнопку! – ужаснулась лидер "Ночных снайперов".

Вместе Валерия Верногорова, 10 лет, г. Ухта.

После успешного номера члены жюри оценили выступление и дали юному дарованию несколько советов.

- Может меня кто-то не поймет, но это напомнило мне Филиппа Киркорова. Это был концерт! – остался в восторге продюсер Виктор Дробыш. - Нет смысла обсуждать голос, поведение. За выступление вам пять!

- Займись вокалом, потому что ты будешь средняя певица с актерскими данными. А ты должна быть хорошей певицей. Крутой, - дал совет композитор Игорь Крутой.

Благодаря своему таланту Валерия Верногорова вошла в число 10 лучших полуфиналистов вечера. Однако никто из членов жюри не выбрал ухтинку в число финалистов шоу.

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