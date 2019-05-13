Дело "стариков-разбойников": прокурор требует ужесточить обвинение для лиц, толкнувших пенсионеров на преступление

Сегодня Сыктывкарский городской суд вернул в прокуратуру Коми дело о мошенничестве с документами для Пенсионного фонда. Под уголовным преследованием находятся 30 пенсионеров (самому старшему фигуранту 79 лет) и 38-летний сыктывкарец по фамилии Терентьев, который и вывел стариков на преступную стезю.

Ходатайство о направлении дела на новое досудебное расследование исходило от гособвинителя. Суд его удовлетворил.

- Четырем фигурантам дела - это Терентьев и его подельникам - предъявлено обвинение в мошенничестве, но в обвинительном заключении ничего не сказано по поводу организации мошеннических действий. Мы настаиваем на том, что этим гражданам необходимо предъявить более строгое обвинение, с уточнением организаторов и подстрекателей (ч.3 ст.33 УК РФ), - объяснил "КП в Коми" свое требование прокурор Антон Марков.

Изначально все фигуранты подозревались в мошенничестве разной степени тяжести (ст. 159 УК РФ). Их предводитель Терентьев разработал нехитрый план преступного заработка. За основу он взял закон, закрепляющий возмещение оплаты билетов к местам отдыха на территории России. Предполагаемый мошенник убедил пенсионеров, что можно получить компенсацию без фактического выезда на отдых. Он обеспечил пожилых граждан поддельными маршрутными квитанциями. При этом старики якобы уезжали на самые отдаленные от Сыктывкара курорты. Стоимость авиабилетов варьировалась от 60 до 100 тысяч рублей.

Подложные документы граждане предъявляли вместе с заявлением в отделения Пенсионного фонда, после чего им выплачивалась компенсация. Двадцать сыктывкарских стариков незаконно получили компенсацию на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. Еще 12 пенсионеров не смогли довести преступный умысел до конца. Об этом сообщается на сайте МВД по Коми.

Следствием установлено, что сыктывкарец предоставил подложные маршрутные квитанции работнику муниципального предприятия, которому по поддельным документам незаконно была выплачена компенсация в размере более 97 тысяч рублей.

В уголовном деле - 31 фигурант, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы. В деле могло быть и больше подозреваемых, но многие старики отказывались нести документы в Пенсионный фонд, либо получить компенсацию за них пытались родственники. Все несостоявшиеся преступники являются свидетелями в уголовном расследовании.

В данный момент все фигуранты находятся на подписке о невыезде. Меру пресечения им продлили.