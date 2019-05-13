Во время "Зеленого марафона" сыктывкарцам предложат пройти квест

Партнерами «Зеленого марафона-2019» в Сыктывкаре уже стали больше 20 компаний и организаций столицы Коми, многие из которых подготовили для горожан свои сюрпризы в виде тематических площадок и конкурсов. Объединяющим звеном и одной из изюминок мероприятия станет квест, в рамках которого гостям предстоит пройти несколько испытаний на эрудицию, ловкость и спортивную подготовку.

Фото: предоставлено Коми отделением №8617 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Технически квест будет похож на «игру по станциям», принять участие в ней смогут все желающие. Для этого в зоне регистрации марафона нужно будет получить листовку с перечнем партнеров праздника и вклеить в нее наклейки за выполненные задания. Первые 50 человек, успешно прошедшие испытания, получат памятные подарки.

Помимо квеста, на спортивном празднике, который пройдет в Сыктывкаре на Стефановской площади 1 июня в День защиты детей, горожан ждет обширная развлекательная программа из вокальных, танцевальных и спортивных номеров от гостей мероприятия.

Фото: предоставлено Коми отделением №8617 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Напомним, в качестве социальной акции, которая будет реализована во время проведения «Зеленого марафона – 2019», по итогам голосования на сайте greenmarathon.ru, был выбран сбор книг для формирования библиотеки Детской республиканкой больницы. Принять участие в акции можно уже сейчас. До 28 мая включительно вы можете принести новые детские книги в офис партнера мероприятия - агентства «Бонтон» по адресу: город Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 212, вход со двора. Офис работает с 10:00 до 18:00 вечера по будням. Специальный пункт приема будет работать и во время самого мероприятия.

Фото: предоставлено Коми отделением №8617 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Зарегистрироваться на забег можно уже сейчас! Регистрация участников доступна на сайте greenmarathon.ru.

Партнеры мероприятия: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, МОГО «Сыктывкар», Центр спортивных мероприятий Сыктывкара, Медицинский центр «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ», фитнес-центр «Здоровье», теннисный центр «Лидер», семейный клуб «Дружок», футбольная школа «Юниор», фитнес-клуб «Грани», спортивный центр «СКАЛА», Мир виртуальной реальности, ТРЦ «Парма», торговый дом «Toys», компания «СКАТ» и компания «КС Альфа», «Strateg Athletics» КроссФит Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкарский лесной институт.

При информационной поддержке ИА БНК, газет «Про Город Сыктывкар», «Комсомольская правда в Коми», «Республика», журнала о Республике Коми «РЕГИОН», ИА «Комионлайн», радиостанции «Русское радио в Сыктывкаре».