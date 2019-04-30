1 мая в Сыктывкаре: куда сходить и что посмотреть

В России начинаются долгожданные майские праздники. Череда выходных начнется с Дня Труда, который все проводят по-разному: кто-то бежит на субботник, а некоторые выбираются на шашлыки.

Чтобы вы не просидели 1 мая дома, "КП-Коми" подготовила для вас афишу выходного дня.

В Алешино открывается сезон катания на квадроциклахФото: Олег УКЛАДОВ

Что: открытие квадросезона

Где: местечко Алешино

Во сколько: 11:00

Квадроклуб «11-я миля» открывает летний сезон. Зрителям и гостям соревнований обещают гонки на квадроциклах, тест-драйв, анимационную программу для детей.

На театральной площади пройдет традиционная демонстарцияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что: традиционный первомайский митинг

Где: театральная площадь

Во сколько: 10:30

Не зря 1 мая - День ТрудаФото: Алиса КОЗЛОВА

Что: акция «Пикник «Маевка»

Где: Кировский парк

Во сколько: 11:00

В мае кто-то едет на шашлыки, а кто-то убирает свой город. 1 числа всех сыктывкарцев приглашают вместе навести порядок в Кировском парке. Организаторы обещают обеспечить участников необходимым инвентарем – перчатками и мусорными пакетами. Приходить можно семьями и целыми трудовыми коллективами. Также в парке будут работать экоплощадки, где участников акции будут учить раздельному сбору мусора.

Что: выставка «Как мы строили: история рабочего подвига»

Где: Национальная библиотека Республики Коми

Во сколько: с 10:00 до 18:00

Герой экспозиции – человек труда, рабочий по призванию. В основе выставки – агитационные плакаты советской эпохи, которые в наше время практически иссякли как вид художественной пропаганды.

Помимо плакатов, охватывающих период от 1920-х до 1980-х гг., в экспозиции собраны редкие книги и журналы, коллекция художественных произведений, альбомы по изобразительному искусству и даже скульптуры и раритетные ноты.

Юрий Лисовский не только рисует,но и фотографирует

Что: выставка «Состояние»

Где: Центр культурных инициатив «Югор»

Во сколько: с 11:00 до 18:00

Юрий Лисовский, один из самых ярких представителей этнофутуристического направления в финно-угорском современном искусстве, впервые предстанет перед зрителем в амплуа фотохудожника.

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