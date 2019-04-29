2019-04-29T11:58:27+03:00
Общество

В Коми объявлен "Сезон фотоохоты" в заповедниках и заказниках

Конкурс среди фотографов проводит минприроды
Алиса КОЗЛОВА
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На фото - известный фотограф из Усогорска Сергей Гордеев.На фото - известный фотограф из Усогорска Сергей Гордеев.
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В Коми идет прием заявок на конкурс фотографий "Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях. Творческое состязание инициировано министерством природных ресурсов и окружающей среды РК.

На конкурс принимаются фотографии от всех желающих в печатном (не менее 20х30 см) или электронном (с разрешением 300 dpi в формате jpg) виде, соответствующие заявленным темам. От одного участника принимается не более трёх фотоснимков. Организаторы обозначили следующие темы для конкурсных фотографий: звери и птицы, рептилии и земноводные, рыбы, растения, грибы, членистоногие, редкие и исчезающие виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Коми и России, явления природы, природа планеты Земля, а также растения и животные особо охраняемых природных территорий Республики Коми.

По условиям конкурса подача заявки автоматически предполагает согласие автора на показ и другое некоммерческое использование работ по усмотрению организаторов конкурса. Во всех случаях авторство будет указано. Одновременно автор может распоряжаться работами по своему усмотрению.

Конкурс продлится до 1 августа, имена победителей будут объявлены 20 августа. Победители получат благодарности Минприроды Коми и памятные призы. Фотоработы победителей будут опубликованы на официальном сайте Минприроды Республики Коми http://mpr.rkomi.ru, а лучшие фотографии будут размещены в выставочном зале Центра культурных инициатив «ЮГОР».

Снимки принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, кабинет 214а (ГБУ РК «Центр по ООПТ»). Прием фото в электронном виде ведется по следующему адресу: fotoohota19@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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