2018-08-29T22:25:50+03:00
Общество

"Меняем город вместе": фотографии Сергея Гордеева публиковались в National Geographiс

К проекту "КП - Коми" подключаются признанные мастера фотосъемки
Алиса КОЗЛОВА
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Сергей Гордеев заинтересовался проектом "КП в Коми" "Меняем город вместе"Сергей Гордеев заинтересовался проектом "КП в Коми" "Меняем город вместе"Фото: Предоставлено героем публикации
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Волонтерский проект "Меняем город вместе" заинтересовал известного фотографа Сергея Гордеева. Для народной выставки, инициируемой "КП-Коми", мастер прислал серию фотоснимков, посвященных птицам.

Фото: Сергей Гордеев Фото: Предоставлено героем публикации

Фото: Сергей ГордеевФото: Предоставлено героем публикации

Сергей Гордеев живет в Усогорке, фотографией занимается последние 16 лет после выхода на пенсию.

- Фотография - мое хобби, возможность показать твое видение окружающего мира другим, – считает он. – В своих фотографиях пытаюсь передать неповторимую красоту своего родного района, республики. .

Работы Сергея Гордеева были неоднократно отмечены на республиканских и всероссийских конкурсах, опубликованы на официальной странице российского National Geographiс. А сегодня мастер прислал на электронный ящик kp@kpkomi.ru подборку фотографий птиц. Сергей любит устраивать фотоохоту на пернатых и мечтает, чтобы в народной выставке "КП в Коми" обязательно присутствовали снимки птиц.

Фото: Сергей Гордеев Фото: Предоставлено героем публикации

Фото: Сергей ГордеевФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" ждет ваши письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте" и готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Фото: Сергей Гордеев Фото: Предоставлено героем публикации

Фото: Сергей ГордеевФото: Предоставлено героем публикации

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