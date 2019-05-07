Игорь Гурьев на личной странице в VK отчитался о доходах и расходах бюджета

Воркутинский мэр Игорь Гурьев, известный своей открытостью и активностью в соцсетях, на днях на личной странице в соцсети «Вконтакте» подробно объяснил причины проводимой в городе оптимизации.

Горожанка Анна Соболева обратилась к сити-менеджеру с таким вопросом: « Идут сокращения, закрываются школы, больницы и детские сады. На что тратятся «оптимизированные» миллионы?»

Сити-менеджер отчитался о доходах и расходах бюджета. Оказалось, что собственных доходов у города менее 1 миллиарда рублей. Но при этом из городской казны необходимо выделять 270 миллионов на содержание пустующих муниципальных квартир, 100 миллионов было выделено на содержание дорог и системы городского освещения, расходов на деятельность Специализированного дорожного управления. Серьезная сумма - 240 миллионов рублей — направляется на отопление социальных учреждений.

Мэр обратил внимание на тот факт, что из муниципальной казны приходится выделять деньги на исполнение решений судов о ремонте дорог. На данный момент город должен оплатить удовлетворенные иски на сумму свыше 800 миллионов рублей.

Кроме расходов на городское хозяйство в бюджета заложены 150 миллионов на увеличение минимального размера оплаты труда.

«Также учтите расходы на ремонт школ, садов, спортобъектов, объектов культуры и других мунциипальных учреждений, фонд оплаты труда муниципальных учреждений, приобретение материалов», - отметил Игорь Гурьев.

Горожанку не устроил такой ответ, она напомнила, что и раньше в казну города закладывались расходы на зарплату бюджетникам, ремонт дорог и содержание пустых муниципальных квартир. Но при этом в городе не проводилось «шквальной оптимизации».

У мэра нашлись контрагрументы.

- Приведу простой пример: в 2010-2013 годах собственные доходы местного бюджета ежегодно составляли 1,5-1,7 миллиарда ( деньги шли от строительства газопровода), а сейчас - 950 миллионов. Тогда МРОТ не повышался (в части северных надбавок), регоператора твердых коммунальных отходов не было, в фонд капремонта взносы не перечислялись , и не было роста тарифов на капремонт (теперь 70 млн за муниципальные квартиры, а не 20) , - ответил мэр.

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