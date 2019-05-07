2019-05-07T14:29:13+03:00
Общество

В Усинске на отлов собак добавили еще полмиллиона рублей

Мэрия ищет организацию, которая очистит город от агрессивных дворняжек
Алиса КОЗЛОВА
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В Усинске собаки чувствуют себя полноценными хозяевами города.В Усинске собаки чувствуют себя полноценными хозяевами города.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэрия Усинска объявила аукцион для поиска организации, которая возьмется очистить городские улицы от бродячих собак.

Напомним, в прошлом году никто не занимался отловом бездомных животных, в связи с чем город заполонили стаи бездомных дворняжек. Судя по жалобам усинцев в соцсетях, псы чувствуют себя полноправными хозяевами улиц и нередко набрасываются на людей.

В начале года из бюджета республики Усинску на отлов собак было выделено около 870 тысяч рублей, но сейчас на сайте государственных закупок указана более высокая стоимость муниципального контракта: 1 миллион 421 тысяча 769 рублей. Не сложно посчитать, что это больше на 551 тысячу 769 рублей.

- Год назад администрация Усинска семь раз пыталась провести аукцион для заключения контракта на отлов собак, но безрезультатно - не было участников. В этой связи мы обратились к правительству республики перенести хотя бы часть средств, неиспользованных год назад, на текущий год, - рассказала "КП в Коми" Юлия Напалкова, начальник управления ЖКХ администрации Усинска.

Информация об аукционе уже размещена на сайте государственных закупок. Прием заявок будет идти до 9 утра 14 мая.

Согласно контракту, подрядчику предстоит проводить отлов, транспортировку, содержание, учету и регулирование численности безнадзорных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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