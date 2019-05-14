Экс-председатель Избиркома Коми Елена Шабаршина отправилась на очередную психолого-психиатрическую экспертизу

Сегодня бывший председатель Избирательной комиссии Коми, экс-руководитель администрации Главы РК Елена Шабаршина вновь отправилась на психолого-психиатрическую экспертизу. Фигурантка дела о взятках в ближайшее время будет находиться в лечебном учреждении на Сысольском шоссе. Об этом "КП в Коми" сообщила представитель стороны защиты обвиняемой Жанна Деменкова.

- Елене Викторовне пришел вызов из отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. В отделение направляют с 8 утра до 14 часов, то есть во второй половине дня она уже точно будет находиться в больнице, - уточнила Жанна Деменкова.

Экспертизу проведет комиссия во главе с врачами-психиатрами Александром Тупициным и Александрой Ладониной, но защитники Шабаршиной не согласны с таким положением дел и требуют отвода главврача отделения Тупицина.

- Подзащитная уже прошла две психолого-психиатрические экспертизы в отделении, которое возглавляет господин Тупицын . Выводы комиссий противоречат друг другу. В первом случае у Елены Викторовны обнаружили легкое психиатрическое отклонение, а во втором случае ее признали абсолютно здоровой и вменяемой. У нашей подзащитной есть все основания не доверят Александру Тупицыну, - объяснила представительница стороны защиты Шабаршиной.

Защитники направили в Сыктывкарский горсуд ходатайство об отводе врача Тупицына. Жалоба фигурантки будет рассмотрена на выездом заседании суда. Известно, что заседание состоится непосредственно в лечебнице. Предварительно оно назначено на завтра.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников примерно по 60 тысяч рублей. Деньги ей передавал Алексей Чернов (экс-заместитель Главы Коми, а ныне фигурант "дела Гайзера"). Взамен фигурантка передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах на кандидатов, предварительных итогах голосования и не так далее. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.