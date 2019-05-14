2019-05-14T16:30:11+03:00
Общество

Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми присоединились к субботникам в Ухте

Сотрудники компании собрали 80 мешков мусора
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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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Сотрудники предприятия навели порядок на улицах шахтерского поселка Ярега, в районе Детского парка Ухты и на территории вокруг бывшего офиса на Ветлосяне.

Участие в масштабных весенних уборках – давняя традиция ЛУКОЙЛ-Коми. На этот раз на субботник вышли почти полсотни сотрудников НШПП «Яреганефть».

– Мы здесь живем и работаем, и потому на такие мероприятия неизменно выходим с хорошим настроением и желанием, – поделилась специалист участка обеспечения производства нефтешахтного предприятия Елена Синицкая. – Общее занятие сближает. Смотрю на чистоту, которую мы навели, и глаз радуется.

Особое внимание нефтяники уделили центральным улицам Яреги. Не обошли стороной и объездную. В помощь людям работала и техника – погрузчик и самосвал. Итогом уборки стали более 80 мешков с мусором объемом 160 литров каждый.

– Чистота зависит от самих людей, от их воспитания. Субботники, естественно, нужны. Мы делаем уборку в квартирах, в которых живем, так почему бы не прибраться там, где мы ходим? – уверен оператор по добыче нефти и газа НШПП «Яреганефть» Марсель Фарахов.

За чистоту города и работники ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз». Вооружившись необходимым инвентарем, лукойловцы собрали около двухсот мешков мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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