Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми присоединились к субботникам в Ухте

Сотрудники предприятия навели порядок на улицах шахтерского поселка Ярега, в районе Детского парка Ухты и на территории вокруг бывшего офиса на Ветлосяне.

Участие в масштабных весенних уборках – давняя традиция ЛУКОЙЛ-Коми. На этот раз на субботник вышли почти полсотни сотрудников НШПП «Яреганефть».

– Мы здесь живем и работаем, и потому на такие мероприятия неизменно выходим с хорошим настроением и желанием, – поделилась специалист участка обеспечения производства нефтешахтного предприятия Елена Синицкая. – Общее занятие сближает. Смотрю на чистоту, которую мы навели, и глаз радуется.

Особое внимание нефтяники уделили центральным улицам Яреги. Не обошли стороной и объездную. В помощь людям работала и техника – погрузчик и самосвал. Итогом уборки стали более 80 мешков с мусором объемом 160 литров каждый.

– Чистота зависит от самих людей, от их воспитания. Субботники, естественно, нужны. Мы делаем уборку в квартирах, в которых живем, так почему бы не прибраться там, где мы ходим? – уверен оператор по добыче нефти и газа НШПП «Яреганефть» Марсель Фарахов.

За чистоту города и работники ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз». Вооружившись необходимым инвентарем, лукойловцы собрали около двухсот мешков мусора.