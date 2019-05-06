2019-05-06T12:39:53+03:00
Трагедия в Шереметьеве

Глава Коми выразил соболезнования родным погибших в аэропорту Шереметьево

При пожаре самолета погиб 41 человек
Ольга СОЛОВЕЙ
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Инцидент произошел 5 маяИнцидент произошел 5 маяФото: REUTERS
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Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварийной посадки самолёта в аэропорту Шереметьево.

Правительственная телеграмма направлена на имя временно исполняющего обязанности Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате аварийной посадки в аэропорту Шереметьево лайнера, выполнявшего рейс Москва-Мурманск. Известие о страшной авиакатастрофе не оставило никого равнодушным, глубокой болью отозвалось в наших сердцах. Скорбим вместе с Вами. Желаем мужества и душевных сил, чтобы пережить это горе. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - отмечено в телеграмме Главы Республики Коми.

Напомним, вчера, 5 мая, борт Москва-Мурманск вылетел около 18:00 мск из аэропорта Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся. По последним данным Следственного комитета, жертвой пожара стал 41 человек, десятки пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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