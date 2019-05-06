В Сыктывкаре в рамках «Зеленого марафона» соберут книги для Детской республиканской больницы

В столице Коми определились с социальной акцией, которая пройдет в день «Зеленого марафона» 1 июня.

В голосовании, проходившем на сайте greenmarathon.ru, мог принять участие любой желающий. На выбор участников были предложены три социальные акции: сбор книг для формирования библиотеки Детской республиканкой больницы, установка палатки в подшефном детском доме для изготовления сувениров и мастер-класс по изготовлению открыток, которые планировалось отправить в больницы детям с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Наибольшее число голосов (более 70%), по итогам голосования, жители столицы Коми отдали в пользу формирования библиотечного фонда ДРБ.

Принять участие в акции можно уже сейчас. До 28 мая включительно сбор новых детских книг будет проходить в офисе партнера мероприятия - агентства «Бонтон» по адресу: город Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 212, вход со двора. Офис работает с 10:00 до 18:00 вечера по будням.

Книги можно принести и на само мероприятие 1 июня. Во время «Зеленого марафона» на Стефановской площади Сыктывкара будет открыт специальный пункт приема литературы для пациентов детской больницы.

Большое количество акций, которые принимали участие в голосовании по всей России, нацелены на благоустройство территорий и сбор экологически опасных товаров. Однако центральное место занимают мероприятия, связанные с поддержкой детских домов, детей, испытывающих сложности со здоровьем, советов ветеранов и приютов для бездомных животных.

«Зелёный Марафон-2019» пройдет 1 июня в Сыктывкаре и еще 58 городах России, от Калининграда до Владивостока. Зарегистрироваться на марафон можно уже сейчас на сайте greenmarathon.ru.

«Зеленый марафон» в Сыктывкаре проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики Коми и Администрации МО ГО «Сыктывкар».

При информационной поддержке ИА БНК, газет «Про Город Сыктывкар», «Комсомольская правда в Коми», «Республика», журнала о Республике Коми «РЕГИОН», ИА «Комионлайн», радиостанции «Русское радио в Сыктывкаре».