Сыктывкарский паблик проиллюстрировал акцию к 9 Мая фотографией с немецким солдатом

Паблик о жизни республики «Вестник Сыктывкара» сообщил своим читателям о доброй традиции, приуроченной к 9 Мая. Ссылаясь на директора филиалы Почты России в Республике Коми Виталия Осипова, админы группы сообщили об акции «Письмо ветерану».

- Полевая почта порой была единственной ниточкой, которая связывала солдат с родными и близкими. Письма из дома многие солдаты хранили у сердца и с ними шли в атаку. Поздравление с праздником — это возможность выразить благодарность за Великую Победу, мир, жизнь и свободу, – отметил Виталий Осипов.

А комментарии подчистить

Акция проходит до 7 мая, принять участие могут все желающие. Письмо может быть адресовано конкретному человеку, а может быть и безадресным. На все почтовые отправления, участвующие в акции, обязательно ставить пометку: «Письмо ветерану».

И все бы ничего, да вот новость иллюстрировал снимок немецкого солдата, который пишет письмо, находясь в окопе на Восточном фронте. Подписчики паблика тут же обрушились с волной негодования на админов группы.

- Куда катится этот мир? Недоумки-бедолаги, к какому из ветеранов в Германии мы должны написать? У вас небось и адреса есть? Не удивлюсь, если вы и на «Бессмертный полк» с такими фотографиями придете! Стыдно! Жалко даже как-то, - прокомментировал иллюстрацию пользователь «ВК» Виталий Пастухов.

Сейчас новость выглядит так.

- На фото боец в немецкой форме…или так задумано? – недоумевал подписчик паблика Андрей Сметанин.

- Больные на всю голову… - выразил свое негодование сыктывкарец Сергей Федоров.

«КП-Коми» попросила админа паблика Алексея Новопальского прокомментировать ситуацию. Однако он никак не отреагировал на случившееся, но в течение часа фотография с немецким солдатом была заменена, а комментарии удалены.

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