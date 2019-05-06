Версия следствия: Анастасия Щетинина умерла от удушения

Следственный комитет России по Республике Коми продолжает расследование уголовного дела об убийстве 38-летней ухтинки Анастасии Щетининой.

Напомним, с заявлением о пропаже женщины в правоохранительные органы обратилась ее подруга. Она сообщила, что приятельница после уроков не забрала сына из школы, не выходит на связь, ее телефон не отвечает, установить ее местонахождение не представляется возможным, хотя она не собиралась никуда уезжать, и у них были совместные планы на вечер.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщина стала жертвой убийства, и к совершению данного особо тяжкого преступления причастен ее бывший муж и две его подруги.

По данным следствия, между потерпевшей и ее бывшим мужем сложились неприязненные отношения по поводу раздела общей квартиры и выплаты алиментов. 9 ноября 2018 года потерпевшая, проводив сына в школу и вернулась домой. Там ее ждал бывший муж. Между экс-супругами вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина удушил Анастасию, уложил ее тело в чемодан, при пособничестве подруг вывез его за пределы города и выкинул в реку. Одновременно соучастники избавились от телефона и вещей потерпевшей.

По акватории и береговой линии реки Ухта с привлечением спасателей, сотрудников МЧС, полиции, волонтеров проводились поисковые мероприятия, которые в связи с ледоставом были временно приостановлены.

4 мая 2019 года в реке Ижма в районе деревни Порожск Сосногорского района обнаружен чемодан с телом. По результатам проведенных следственных действий установлено, что тело принадлежит 38-летней потерпевшей.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы причиной смерти женщины стало удушение (механическая асфиксия от сдавления органов шеи). Окончательные выводы о причине смерти, объеме и характере причиненных телесных повреждений будут сделаны после проведения всех необходимых экспертных исследований.

Фигурантам настоящего уголовного дела предъявлены обвинения. В отношении них действуют следующие меры пресечения: мужчина содержится под стражей, его пособницы – под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного комитета РК.

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