В реке под Сосногорском нашли чемодан с телом

В субботу, 4 мая, в реке Сосногорского района обнаружили чемодан с телом. Об этом сообщает «Комиинформ».

Чемодан обнаружил в районе деревни Аким один из рыбаков. На место выехала следственно-оперативная группа. Чемодан достали на поверхность, вскрыли и обнаружили в нем тело. Предположительно, труп может принадлежать убитой в ноябре прошлого года жительнице Ухты Анастасии Щетининой. Сейчас тело отправлено на вскрытие, после чего будет проведена экспертиза.

Напомним, Анастасия Щетинина бесследно пропала 9 ноября. Утром того дня женщина проводила сына в школу и вернулась в свою квартиру по улице Интернациональной. Как оказалось, исчезновение ухтинки было тщательно спланировано ее бывшим мужем. Экс-супруг поджидал Анастасию в подъезде дома, когда та возвращалась из школы. Он зашел вместе с женщиной в квартиру, где задушил ее. После тело было помещено в чемодан, с которым он вышел из подъезда. На улице его уже поджидала машина, куда он и положил чемодан. За рулем машины находилась новая подруга предполагаемого убийцы, она и стала его подельницей. Вместе они вывезли тело в район Усть-Ухты, где столкнули чемодан в реку с моста. Подозреваемых поместили под стражу на два месяца.