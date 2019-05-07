«Надо ли было повышать взнос?» Жители Коми обнаружили «мертвую» сумму на счетах Фонда капремонта

Неизрасходованные средства Фонда капремонта лежат на депозитах, по которым начисляются проценты. Почти 500 млн рублей находятся на счетах, а Фонд капремонта не отчитывается за их использование перед населением Коми, сообщает газета «Трибуна». «Комсомольская правда в Коми» узнала, почему при таком финансовом ресурсе на счетах Фонда организация не выступила против повышения тарифов на капремонт

Автор статьи экономист Александр Игнатов из Ухты задается логичным вопросом: «А надо было повышать взносы, если мертвым грузом висит сумма, которая составляет почти годовой объем капремонта?» Так, по итогам 2016 и 2017 годов на депозитах лежал 491 млн рублей. В 2016 году, к примеру, Фонд капремонта получил в виде процентов по этим депозитам 46,5 млн рублей.

Фонд капремонта ответил длинным ответом на запрос, где обосновал, что проценты — законны, правда использоваться они могут только на цели капитального ремонта. На другие задачи эти деньги пойти просто не могут.

- Регоператор вправе размещать временно свободные средства Фонда в российских кредитных организациях согласно статье 176 Жилищного кодекса РФ, - сообщили в Фонде.

При этом кредитная организация определятся на основании конкурсного отбора. По его результатам в Коми заключен договор с ПАО «Газпромбанк», в соответствии с которым на средства, временно не используемые на капремонт, начисляются проценты. Что это за временно свободные деньги Фонда? Как рассказали «Комсомолке», это средства на обеспечение финансовой устойчивости организации, средства, сэкономленные при проведении аукционов, средства, запланированные на оплату выполненных работ по капремонту многоквартирных домов.

Таким образом, законодательство позволяет расходовать набежавшие проценты. При всем при этом «порядок расходования процентов не определен».

- В Ассоциацию региональных операторов регоператоры других субъектов направляли запросы по установлению единых требований к порядку расходования процентов. До настоявшего времени методические рекомендации не разработаны, - сообщает источник. - В это же время Минэнерго готовит изменения в порядок использования имущества регоператором Коми, где устанавливает процедуру расходования этих процентов.

Почему при таком финансовом ресурсе на счетах Фонда организация тем не менее не выступила против повышения тарифов на капремонт? Регоператор ответил, что повышение было направлено на обеспечение финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта и полное выполнение региональной программы на период до 2044 года. На очереди ремонт более чем в 7000 многоквартирных домах. Подлатать их только с помощью свободных средств и набежавших процентов не получится. Необходимы серьезные вложения, которые и дает повышение минимального размера взноса.

- На сегодняшний день программа капремонта в Коми выполнена менее чем на 7%, что является достаточно низким показателем, - ответил генеральный директор Фонда Александр Толмачев.

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