2019-05-07T16:35:01+03:00
Общество

Подвиг Оплеснина, коми колдуны и погружение в Средневековье

Вышел в свет майский номер журнала «Комсомольская правда-Авиа»
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Гость номера – руководитель историко-реконструкционного клуба «Кречет» Александр Плюснин. Фото Андрея Станиславского.Гость номера – руководитель историко-реконструкционного клуба «Кречет» Александр Плюснин. Фото Андрея Станиславского.
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В преддверии Великого Дня Победы встречаем глянец о Республике Коми. «КП-Авиа» порадует читателей интересными материалами, красочными иллюстрациями и, конечно же, позитивным настроением.

На сердце особенно светло и радостно, в мае мы отмечаем самый дорогой и великий для каждого россиянина праздник — День Победы. И сколько бы ни минуло лет с победного 1945 года, эта дата останется навсегда Днем всенародной гордости и памяти.

В свежем номере под звуки любимых, знакомых с детства песен военных лет мы вспоминаем трагические события Великой Отечественной войны, отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу, с печалью говорим о тех, кому не суждено было встретить с товарищами победный май. Один из них – уроженец Коми Николай Оплеснин. Наш земляк стал первым Героем Советского Союза на Волховском фронте.

Уроженец Коми Николай Оплеснин стал первым Героем Советского Союза на Волховском фронте. Фото Артура Артеева.

Уроженец Коми Николай Оплеснин стал первым Героем Советского Союза на Волховском фронте. Фото Артура Артеева.

С удовольствием представляем беседу с гостем номера – руководителем историко-реконструкционного клуба «Кречет» Александром Плюсниным. Сыктывкарец расскажет о грандиозном проекте «Водно-волоковый путь», который благодаря энтузиазму увлеченных и федеральному гранту воплотится этим летом.

Александр Плюснин расскажет о грандиозном проекте «Водно-волоковый путь».

Александр Плюснин расскажет о грандиозном проекте «Водно-волоковый путь».

Мы поведаем о самых настоящих колдунах, живущих в Коми! Расскажем, где «живет» единственный в республике глобус, напечатанный молодцовским алфавитом, и даже вместе переведем топонимы на коми язык. От души отведаем смачное коми блюдо, приготовленное по рецептам наших бабушек, а после – аккуратно сядем на диету под присмотром специалистов.

Единственный коми глобус напечатан молодцовским алфавитом. Фото Антонины Туркиной.

Единственный коми глобус напечатан молодцовским алфавитом. Фото Антонины Туркиной.

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала здесь. Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в министерствах и ведомствах, спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья, журнал «КП-Авиа» уже ждет вашего внимания. Оставайтесь с нами – на высоте!

По вопросам распространения и рекламы обращайтесь по адресу электронной почты kp@kpkomi.ru. Телефон редакции – 8-922-587-11-12, рекламной службы – 8-922-277-36-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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