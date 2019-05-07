Подвиг Оплеснина, коми колдуны и погружение в Средневековье

В преддверии Великого Дня Победы встречаем глянец о Республике Коми. «КП-Авиа» порадует читателей интересными материалами, красочными иллюстрациями и, конечно же, позитивным настроением.

На сердце особенно светло и радостно, в мае мы отмечаем самый дорогой и великий для каждого россиянина праздник — День Победы. И сколько бы ни минуло лет с победного 1945 года, эта дата останется навсегда Днем всенародной гордости и памяти.

В свежем номере под звуки любимых, знакомых с детства песен военных лет мы вспоминаем трагические события Великой Отечественной войны, отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу, с печалью говорим о тех, кому не суждено было встретить с товарищами победный май. Один из них – уроженец Коми Николай Оплеснин. Наш земляк стал первым Героем Советского Союза на Волховском фронте.

Уроженец Коми Николай Оплеснин стал первым Героем Советского Союза на Волховском фронте. Фото Артура Артеева.

С удовольствием представляем беседу с гостем номера – руководителем историко-реконструкционного клуба «Кречет» Александром Плюсниным. Сыктывкарец расскажет о грандиозном проекте «Водно-волоковый путь», который благодаря энтузиазму увлеченных и федеральному гранту воплотится этим летом.

Александр Плюснин расскажет о грандиозном проекте «Водно-волоковый путь».

Мы поведаем о самых настоящих колдунах, живущих в Коми! Расскажем, где «живет» единственный в республике глобус, напечатанный молодцовским алфавитом, и даже вместе переведем топонимы на коми язык. От души отведаем смачное коми блюдо, приготовленное по рецептам наших бабушек, а после – аккуратно сядем на диету под присмотром специалистов.

Единственный коми глобус напечатан молодцовским алфавитом. Фото Антонины Туркиной.

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала здесь. Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в министерствах и ведомствах, спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья, журнал «КП-Авиа» уже ждет вашего внимания. Оставайтесь с нами – на высоте!

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