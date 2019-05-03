Гайзер не признал своими 117 миллионов рублей

В Замоскворецком суде Москвы экс-глава Коми Вячеслав Гайзер привел контраргументы на обвинение прокурора о получении им из преступного сообщества не менее 117 миллионов рублей.

- Утверждение, что я получил из какой-то казны 117 миллионов рублей, ложно даже в своем математическом расчете, - цитирует подсудимого БНК.

Гайзер обратил внимание на противоречия в показаниях экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова, которого следствие считает казначеем преступного сообщества, возглавляемого Александром Зарубиным. Из показаний Ромаданова, как заметил подсудимый, вытекают разные даты начала ежемесячных выплат Гайзеру: с 2006 года, с мая 2009 или с января 2010 года. Не ясно, получал Гайзер ежемесячно по 1 миллиону или по 1,5 миллиона рублей. В прениях гособвинитель заявил, что экс- глава Коми получил не менее 117 миллионов. Эта сумма получится, если считать, что подсудимый получал по миллиону рублей в месяц с января 2006 по сентябрь 2015 года.

В суде Ромаданов утверждал, что в 2009 году начал вести неформальную казну после первого заместителя главы Коми Павла Орды. Гайзер, по словам Ромаданова, стал получателем выплат после ухода Орды в мае 2009 года. При этом следствие полагает, что Зарубин не привлекал в ОПС Орду. Следствие не считает Орду членом ОПС Зарубина.

- Откуда взяли 117 месяцев? Утверждением следствия, что ОПС создано в 2005 году? Так ведь даже свидетель обвинения Ромаданов сообщил, что я появился там только после ухода Орды, - подчеркнул Гайзер.

Экс-глава Коми не согласился с утверждением следствия, что он, Зарубин и Чернов принимали решение о распределении прибыли Зеленецкой птицефабрики. Он сослался на показания гендиректора птицефабрики Николая Черного, сообщившего, что решение о распределении дивидендов от деятельности предприятия принимал он вместе с Кудиновым.

Гайзер также дал пояснения относительно аудиозаписи разговора его и Зарубина в ресторане «Лос бандитос» в августе 2015 года про тещу и кошелечки. Экс-глава Коми, признавая сам факт своей беседы в ресторане, отметил, что этот разговор является единственным разговором, который не был подвергнут экспертизе со стороны предварительного следствия.

- В этом разговоре я, по предположению следствия, говорю Зарубину, что прибыль птицефабрики составила 2,5 миллиарда рублей. После чего звучит фраза Зарубина: «Ну, 300 миллионов сейчас там по полугодию договорились, что будем перечислять». Так вот, прибыли 2,5 миллиарда рублей у «Зеленецкой» никогда не было и быть не могло, - отметил подсудимый и из этого сделал вывод, что запись указанного диалога была подвергнута монтажу.

Кроме того, Гайзер отрицал существование в руководстве республики ОПС, несмотря на то, что в многочисленных показаниях большинства подсудимых на предварительном следствии эта аббревиатура встречается повсеместно.

- Совершенно очевидно, что якобы признательные показания о своем участии в ОПС подсудимые давали под диктовку следователей и оперативных сотрудников, поскольку ни обвинение, ни закон, ни пленум [Верховного суда России] не содержат понятия организованного преступного сообщества - ОПС, - заметил подсудимый.

По его словам, обязательным признаком умысла является знание участника того факта, что он примыкает к организации, носящей преступный характер и имеющей целью совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

По словам Гайзера, Зарубин был весьма состоятельным человеком. Он сослался на показания Москвина о том, что Зарубин получал доход от владения иными активами, кроме птицефабрики Зеленецкой. Долгое время был акционером компании «Ренова», получая относительно приличные доходы. Помимо этого, у него был бизнес за рубежом, еще какие-то предприятия через членов его семьи принадлежали ему в Сыктывкаре.

На одном из заседаний суда экс-глава Коми отметил, что Зарубин не был жадным, Сыктывкару подарил спортивно-развлекательный центр «Ренова», с Юрием Бондаренко благородно рассчитался, когда тот вышел из совместного бизнеса.

- Зарубин не тот человек, чтобы мелочь по карманам тырить - позариться на небольшую птицефабрику в Сыктывкаре, - заявил Гайзер.