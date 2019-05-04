В МЧС назвали возможную причину пожара на сыктывкарском комбинате

Стала известна возможная причина пожара в цеху Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината, который произошел в пятницу, 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 5.35. Пожар ликвидировали в 6.53. Огонь повредил производственный цех на площади 1000 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 16 единиц техники и 47 человек.

В МЧС отметили, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал. В ведомстве также добавили, что предварительная версия случившегося – недостаток конструкции электрооборудования.