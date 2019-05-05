2019-05-05T14:24:59+03:00
Общество

В Вуктыле судили пенсионера, развратившего пятерых детей

Свою вину 68-летний подсудимый не признал
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Его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободыЕго приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вуктыльский суд Коми признал 68-летнего пенсионера виновным в совершении развратных действий в отношении пятерых детей. Об этом сообщили в суде.

Свою вину в инкриминируемом преступлении подсудимый не признал. Несмотря на это, вина пенсионера подтверждена доказательствами, исследованными на заседании. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как передает «Комиинформ», приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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