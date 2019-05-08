ЛУКОЙЛ-Коми поздравил усинских ветеранов

В преддверии Дня Победы нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми по традиции посетили ветеранов Великой Отечественной войны в Усинске. В подарок молодые специалисты предприятия принесли продуктовые наборы к праздничному столу и самые теплые пожелания.

Труженик тыла Рихард Гампер радушно встретил гостей. И поделился с молодыми нефтяниками воспоминаниями. Рихард Яковлевич родился в 1929 году в Крыму. С началом войны его семья этнических немцев оказалась в Башкирии. В 1942 году, в двенадцатилетнем возрасте, он вступил в трудовую артель: сажал деревья вдоль железной дороги, работал гончаром. Его самоотверженная помощь фронту отмечена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».

В Усинск Рихард Яковлевич приехал в 1984 году, когда город только строился. Работал водителем – возил молоко и питьевую воду.

– Главное – работайте от души и живите хорошо в семье. Дружите семьями, чаще встречайтесь с друзьями и родными, – напутствовал он гостей. – Берегите мир!

Нефтяники также навестили и поздравили с наступающим праздником Победы фронтовиков и героев тыла Марию Костюченко, Валентину Столярчук, Владимира Тервонина, Патему Шакриеву, Нину Васильеву, Марию Демченко, Павла Клочко, Марию Лукьянову и Разая Сибагатуллина. Еще 10 подарков от ЛУКОЙЛ-Коми были переданы в Щельябож, Мутный Материк, Усть-Лыжу и Новижбож.

– Наш долг – поблагодарить ветеранов за все, что они сделали для нашего будущего. Пусть наш визит станет частью большого праздника. Мы всегда помним и гордимся той Победой и ветераны всегда будут для нас примером, – отметил инженер по землеустройству, председатель Совета молодых специалистов центрального аппарата ЛУКОЙЛ-Коми Максим Семенов.